Totti: «Spalletti no se ha portado muy bien conmigo. Haremos las paces si...»

Y de hecho lo pensé, y entendí que está bien ser egoísta, protegerse del dolor y esconder las heridas, pero no a costa de otros. «Vito, vale». Cierras un ojo y escuchas al corazón. Intentas dejar de lado las cosas que han pasado por una causa noble.

Así que acepté la invitación, total, tarde o temprano tenía que pasar. El mundo del fútbol es pequeño. O lo saludo, o le doy un cabezazo. Llegué antes que él, aquel día. En scooter. Entré en el portal. En medio de todo aquel caos, Vito se puso serio: «Están llegando».

Yo con chaqueta de cuero, él con traje oscuro. El presidente Gravina se lució: «Él es Luciano Spalletti…». Y, hay que decirlo, pronunció las palabras adecuadas para quitar hierro al asunto: «Desde el lado del corazón, ¿te doy un abrazo? Desde el lado del corazón, venga…». Un choque de manos rápido. Un abrazo. Fue un gesto fugaz, nada más.

No sentí nada, todavía no era amor. Ni un estremecimiento, ni un escalofrío, nada de nada. Lo volví a ver en el Olímpico de Roma, el 14 de mayo de 2025, final de la Copa Italia ganada por el Bolonia contra el Milan. «¿Cómo va?». «Todo bien, ¿y tú?». «Bien, gracias». «Ciao». «Ciao». Las cosas de siempre, sin entusiasmo. Después, desaparecidos.