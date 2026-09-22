Francesco Totti ha escrito un libro. Otro más, pero esta vez no es para hacer reír, no está repleto de chistes y gags, sino de curiosidades, entresijos y anécdotas sobre su vida. "Más allá" es el título, editado por Cairo Editore, y en las páginas del Corriere della Sera el ex capitán de la Roma ha querido desvelar algunos pasajes. Desde el regreso a la Serie A a los 48 años rechazado in extremis hasta la relación con Noemi Bocchi que cambió su vida privada, aquí está el relato del nuevo Totti.
Totti: «Genoa y Como me querían de verdad. Estaba listo para volver a los terrenos de juego, pero con 48 años no podía traicionar a la Roma»
¿Volver a jugar? Era una broma, pero...
Gilardino tenía 42 años, Fabregas 37, así que yo les llevaba respectivamente 6 y 11 años a quienes cobraban por decirme lo que tenía que hacer. No son leyendas urbanas, es la pura verdad. Increíble, pero cierto. Una locura.
Para mantenerme en forma jugaba todos los lunes por la noche al fútbol 8, como dice el nombre, que quizá también sea un poco el deporte de los jubilados, del después del trabajo, pero me divertía y además marcaba, un poco rellenito, pero mi estado de forma no estaba nada mal. Me desenvolvía bien, uno no se olvida de cómo se toca un balón, de cómo se lanzan las faltas o se da una asistencia.
Me gustaba bromear en las entrevistas, vacilar un poco a algún periodista que aparecía por allí, como solo yo sé hacerlo: «Estoy listo para volver». El caso es que ese chiste lo escuchó todo el mundo. Y a alguien se le ocurrió una idea de locos.
"Francesco, si estás listo, entonces vuelve de verdad".
Génova y Como
Los primeros en dar un paso al frente fueron los directivos del Genoa, con los que hablé directamente. Me hicieron una pregunta sencilla: "Entonces, ¿quieres vivir o no esta nueva experiencia?". Iban en serio.
Me tomé un tiempo para decidir y, antes de dar una respuesta, empecé a trabajar duro. Muchísimo. Seguí con el fútbol 8 de los lunes, añadí tres sesiones semanales de gimnasio y dos con el fisioterapeuta, controlando la alimentación. Fuera el pan, fuera los dulces, fuera todo. Quitarme los dulces fue durísimo.
Marassi me gustaba, es un estadio bonito, a la inglesa, con gente apasionada, que sigue los partidos pegada al campo. Sientes el aliento en la nuca. Y además, precisamente contra el Genoa había jugado mi último partido con la camiseta de la Roma, mira el destino.
Gilardino me mandaba algún WhatsApp: "¿Entonces?". Es de Biella, así que tampoco es que hablara mucho, ni siquiera por mensaje.
Me entrenaba y no me costaba demasiado, el físico respondía bien, más allá de las molestias normales para alguien de casi cincuenta años. La espalda un poco resentida, pero nada grave. Con ciertos ejercicios, siete años después de mi retirada, tuve que empezar de cero, pero pensaba que sería peor, aguantaba bien. Empujaba como un profesional.
No podía traicionar a la Roma
Hermano, ¿pero qué estás haciendo? Algunos días me lo preguntaba, otros era más optimista, no sabía bien qué me depararía el futuro, o quizá sí, pero hacía como si nada, disfrutaba del momento. La cabeza decía que podría aceptar, el corazón no; luego se invertían los papeles, los pensamientos frenaban y el latido se aceleraba, el caso es que al final la conclusión siempre era la misma, una pregunta que me hacía a mí mismo: ¿pero se puede jugar en un equipo que no sea la Roma?
Dentro de mí retumbaba con fuerza la respuesta exacta, intentaba no escucharla, eso es. Tenía 48 años, vale, pero la edad de algún modo se supera, uno se vuelve más lento, pero el pie no envejece, todos coincidían: ese no necesita bótox. La Roma era el punto. No el problema, no lo será nunca. Una traición deportiva no tiene edad, sean 18 o 48 años.
El primer beso a Noemi, como el penalti ante Australia
"Este es mi número". "Y este el mío". Era rubia, era guapísima, todo el mundo se daba cuenta. Era dulce, era inteligente, era interesante: fue bonito descubrirlo poco a poco, hablando con ella.
El primer beso llegó muchísimo tiempo después. Cerca de Piazza del Popolo, en el coche, como dos chavales, en penumbra. Tenía un poco de miedo, estaba de verdad emocionado. Besos había dado en mi vida, pero aquel lo consideraba importantísimo. No podía fallarlo, como el penalti contra Australia en el Mundial de 2006. Momentos fundamentales para el futuro, himnos a la alegría.
Empecé a verme asaltado por las dudas del adolescente. ¿La beso yo o espero a que lo haga ella? ¿Cierro los ojos o los dejo abiertos? ¿Y si luego no le gusta? ¿La lengua sí o no? ¿Y si alguien nos ve? Por lo visto, nos dimos el beso adecuado en el momento adecuado. Con Roma de fondo, y dentro de nosotros, y delante de nosotros.
LA MUERTE DEL PADRE
«¿Sí?». Al otro lado, durante larguísimos instantes, solo silencio, brevemente interrumpido por una respiración que no definiría como pesada, más bien respetuosa, casi contenida. «¿Sí?». «Por desgracia, Frà...». En cuanto escuché ese por desgracia, lo entendí: el mundo se vino abajo.
Papá había muerto. Me lo estaba diciendo el médico que lo trataba en el Spallanzani de Roma, donde estaba ingresado. Forzando sus propias pausas y mis miedos, con voz firme y amable. Una persona que nunca fallaba y que, puntual, se dejaba oír para dar las actualizaciones entre las 19:30 y las 20:00, todas las noches.
No sé por qué, pero las malas noticias son ráfagas disparadas siempre con mucha antelación, aquella vez incluso con siete horas. «Por desgracia, Frà, cuando los pacientes son intubados, significa que es difícil dar marcha atrás».
Papá Enzo, el mítico Sheriff, acababa de irse como había vivido: sin hablar (solo lo hacía cuando era estrictamente necesario), salvo con la mirada, con los ojos. Sus últimos instantes los pasó conectado a una máquina que le ayudaba a respirar, antes de que el Covid-19 le arrebatara también la reserva residual de aliento, obstruyendo de manera cobarde los engranajes, los pulmones.
Aquí está, la muerte que me cambió la vida, que no es un contrasentido, es pura angustia.
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