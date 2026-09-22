El primer beso con Noemi Bocchi, la muerte de su padre y no solo eso. Francesco Totti, en su libro "Oltre", publicado por Cairo Editore, ha contado muchas anécdotas y curiosidades sobre su vida privada. De los adelantos publicados por el Corriere della Sera emerge el relato de un hombre que vivió determinados momentos como una persona cualquiera, lejos del lujo y del dinero. Estos son algunos pasajes.
Totti: "¿El primer beso con Noemi? Como el penalti ante Australia, no podía fallarlo. La muerte de mi padre fue pura angustia, me cambió la vida"
El primer beso a Noemí, como el penalti a Australia
"Este es mi número". "Y este el mío". Era rubia, era guapísima, todos se daban cuenta. Era dulce, era inteligente, era interesante: qué bonito fue descubrirlo poco a poco, hablando con ella.
El primer beso llegó muchísimo tiempo después. Cerca de la Piazza del Popolo, en el coche, como dos críos, en penumbra. Tenía un poco de miedo, estaba de verdad emocionado. Besos había dado en mi vida, pero ese lo consideraba importantísimo. No podía fallarlo, como el penalti contra Australia en el Mundial de 2006. Momentos fundamentales para el futuro, himnos a la alegría.
Empecé a verme asaltado por las dudas del adolescente. ¿La beso yo o espero a que lo haga ella? ¿Cierro los ojos o los dejo abiertos? ¿Y si luego no le gusta? ¿La lengua entra o no? ¿Y si alguien nos ve? Por lo visto, nos dimos el beso correcto en el momento adecuado. Con Roma de fondo, y dentro de nosotros, y delante de nosotros.
LA MUERTE DEL PADRE
«¿Sí?». Al otro lado, durante larguísimos instantes, solo silencio, brevemente roto por una respiración que no definiría como pesada, más bien respetuosa, casi contenida. «¿Sí?». «Por desgracia, Frà...». En cuanto escuché aquel por desgracia, lo entendí, el mundo se vino abajo.
Mi padre había muerto. Me lo estaba diciendo el doctor que lo trataba en el Spallanzani de Roma, donde estaba ingresado. Forzando sus propias pausas y mis miedos, con voz firme y amable. Una persona que nunca fallaba y que, puntual, se hacía oír para las actualizaciones entre las 19:30 y las 20:00, todas las noches.
No sé por qué, pero las malas noticias son disparos que siempre se hacen con mucha antelación, aquella vez incluso con siete horas. «Por desgracia, Frà, cuando los pacientes son intubados, significa que es difícil dar marcha atrás».
Papá Enzo, el mítico Sheriff, acababa de irse como había vivido: sin hablar (solo lo hacía cuando era estrictamente necesario), salvo con la mirada, con los ojos. Los últimos instantes los pasó conectado a una máquina que le ayudaba a respirar, antes de que el Covid-19 le arrebatara también la reserva residual de aliento, obstruyendo de manera cobarde los engranajes, los pulmones.
Aquí está, la muerte que me cambió la vida, y no es un contrasentido, es pura angustia.
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