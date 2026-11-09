El futuro de Francesco Totti no estará en Turquía ni en un cargo directivo. La noticia de una posible vinculación del exjugador emblemático de la Roma con el Fenerbahce había recorrido los medios turcos esta mañana, pero, como ha reiterado el club en un comunicado oficial, resultó ser sugerente, sí, pero carente de fundamento.
¿Totti, directivo del Fenerbahçe? El club lo desmiente: «La noticia carece de fundamento»
¿TOTTI AL FENERBAHÇE?
El diario Sozcu fue el primero en dar la noticia: en un momento de grandes dificultades para el club, señaló a Francesco Totti, hoy sin contrato, como la nueva figura que podría incorporarse a la directiva para ejercer de «mente futbolística» del proyecto deportivo.
EL COMUNICADO DEL FENERBAHÇE
Dado el alcance y la relevancia que esta noticia estaba empezando a adquirir en Turquía, el Fenerbahçe se vio obligado a desmentirla con un contundente comunicado: «La noticia publicada hoy (9 de noviembre de 2026) por el diario Sözcü con el título "La mente futbolística del Fenerbahçe", y posteriormente recogida y difundida también por otros medios de comunicación, según la cual Francesco Totti asumiría un cargo en la estructura directiva deportiva de nuestro club, carece por completo de fundamento. Instamos a los medios de comunicación que difunden noticias falsas sin antes verificarlas y confirmarlas a respetar los principios del periodismo y a actuar con responsabilidad».
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