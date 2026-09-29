Totti: "De 2001 a 2008 daba vergüenza, sin mí no habríamos ganado el Mundial. Me habría ido al Milan. El arrepentimiento es no haber jugado con Ronaldo el Fenómeno"

«¿Los compañeros? Con el que mejor me entendí fue con Cassano. Sobre todo en el campo. Y luego Vincent (Candela, ndr). Con Antonio, de vez en cuando, también nos veíamos fuera y ha seguido siendo amigo con el paso del tiempo. Vincent y yo prácticamente crecimos juntos. Cuando llegó desde el Guingamp estaba muy descolocado, no conocía Roma, solo hablaba francés. Digamos que lo cuidé.

Soy de la opinión de que lo que cuenta es el campo. Fuera todos son muy buenos hablando o, antes del partido, animando al grupo. Por qué no haces esto, por qué no haces lo otro. Pero yo tengo que salir a jugar al fútbol, tengo un partido de noventa minutos, entro en el campo y me quiero divertir. Tienes que saber tú qué hacer. Si eres un futbolista profesional no necesitas mis sugerencias, ni un empujón».