Tonali también se refirió al pasado lunes, cuando el Tottenham logró su primera victoria de la temporada en casa contra el Coventry: «El lunes supuso, en cierto modo, el cierre de esta primera parte de la temporada. Estamos creciendo continuamente, no debemos fijarnos en nuestro inicio, sino quedarnos con lo positivo. Las actuaciones han sido excelentes, todos quieren al entrenador, que sufre más que nadie aquí en el Tottenham. Sabemos que tenemos que dar mucho por él porque todavía no hemos hecho nada. Desde la semana pasada hemos estado mucho más unidos como grupo y no hay que detenerse. Ahora jugaremos fuera de casa y afrontaremos un partido difícil; hay que ser positivos y desplegar nuestro fútbol».