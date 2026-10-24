¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP
Traducido por

Tottenham, Tonali no olvida: «Incluso dentro de veinte años seguiré al Milan siempre que mis compromisos me lo permitan, porque este sentimiento nunca cambiará»

AC Milán

El centrocampista italiano habló en Sky Sport de su vínculo con su antiguo club y del momento que vive en el Tottenham con Roberto De Zerbi.

El sentimiento de Tonali por el Milan sigue siendo fuerte a pesar de los años y los kilómetros de distancia. El centrocampista de Brescia hace balance ante los micrófonos de Sky de esta primera etapa de su aventura en el Tottenham, sin olvidar los colores del Milan, al que está unido desde siempre: «El Milan siempre será el equipo de mi corazón, independientemente del tiempo que pase. Incluso dentro de veinte años continuaré siguiéndolo siempre que mis compromisos me lo permitan, porque este sentimiento nunca cambiará».



  • EL MOMENTO EN EL TOTTENHAM

    Tonali también se refirió al pasado lunes, cuando el Tottenham logró su primera victoria de la temporada en casa contra el Coventry: «El lunes supuso, en cierto modo, el cierre de esta primera parte de la temporada. Estamos creciendo continuamente, no debemos fijarnos en nuestro inicio, sino quedarnos con lo positivo. Las actuaciones han sido excelentes, todos quieren al entrenador, que sufre más que nadie aquí en el Tottenham. Sabemos que tenemos que dar mucho por él porque todavía no hemos hecho nada. Desde la semana pasada hemos estado mucho más unidos como grupo y no hay que detenerse. Ahora jugaremos fuera de casa y afrontaremos un partido difícil; hay que ser positivos y desplegar nuestro fútbol».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
UDI

UDI

Serie A

25 oct 2026

MIL

MIL