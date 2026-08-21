Tottenham ficha a Savinho procedente del Manchester City. Operación de 100 millones para el Tottenham de De Zerbi

Según informa la prensa inglesa, el Tottenham Hotspur ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para el fichaje de Savinho, extremo brasileño nacido en 2004. Una operación importante, con un valor total de 85 millones de libras (unos 99 millones de euros).





En detalle, el Tottenham de Roberto De Zerbi pagará 75 millones de libras como cantidad fija, a los que podrán sumarse otros 10 millones en bonus vinculados al rendimiento y al cumplimiento de determinados objetivos. Lo informa Sky Sports, según el cual el acuerdo entre ambos clubes se ha cerrado sobre la base de estas cifras.







