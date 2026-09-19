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cm grafica de zerbi tottenham 2027
Emanuele Tramacere
Traducido por

Tottenham, desastre para De Zerbi: derrota por 3-2 también ante el Aston Villa y quinto partido seguido sin victorias

R. De Zerbi
Tottenham
Aston Villa
Premier League
Tottenham vs Aston Villa

El Tottenham continúa con su mal momento. Y De Zerbi no consigue salir de la crisis.

La profunda crisis del Tottenham no da la más mínima señal de remitir y también en el duelo directo, entre los dos «grandes» que peor han arrancado la temporada en la Premier League, cayó por 3-2 en casa en el Tottenham Stadium.

Si por un lado Unai Emery le da un impulso importante a su equipo, que de todos modos había dejado una buena imagen al menos fuera de la liga inglesa, no lo consigue una vez más Roberto De Zerbi, que tiene dificultades para encontrar soluciones a una situación que se está volviendo dramática, ya que, en caso de victorias de Coventry y Fulham, se encontraría colista en la clasificación.


  • OTRA DERROTA DESPUÉS DE LA DE COPA

    El Tottenham llegaba a este partido con una enorme presión tras la derrota por 3-1 y la consiguiente eliminación sufrida en la Carabao Cup a manos del Liverpool.

    En la liga, en cambio, la tendencia parecía haberse invertido respecto a las dos derrotas iniciales con los dos empates 0-0 logrados ante Everton y Nottingham, pero el 0 en el apartado de goles marcados mantuvo muy alta la presión sobre el equipo.


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  • 5ª SIN VICTORIAS

    Y el 3-2 final, al no completar la remontada desde una situación de 3-0 en contra (Gallagher y Van Hecke marcaron los dos goles), sí desbloqueó a los Spurs de cara al gol, pero llevó al equipo a su 5º partido consecutivo sin victorias en este inicio de temporada.

    La única victoria lograda por Tonali y sus compañeros se remonta al 26 de agosto, con el mercado aún abierto, en su debut en la Copa de la Liga, donde De Zerbi arrasó por 5-1 al Charlton. Un partido ya olvidado, ya que quedó en medio de dos derrotas duras como las sufridas ante Brentford y Newcastle, que abrieron la crisis.

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