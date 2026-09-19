La profunda crisis del Tottenham no da la más mínima señal de remitir y también en el duelo directo, entre los dos «grandes» que peor han arrancado la temporada en la Premier League, cayó por 3-2 en casa en el Tottenham Stadium.

Si por un lado Unai Emery le da un impulso importante a su equipo, que de todos modos había dejado una buena imagen al menos fuera de la liga inglesa, no lo consigue una vez más Roberto De Zerbi, que tiene dificultades para encontrar soluciones a una situación que se está volviendo dramática, ya que, en caso de victorias de Coventry y Fulham, se encontraría colista en la clasificación.



