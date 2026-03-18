Una semana después, los equipos que siguen en liza en la Liga de Campeones se enfrentan de nuevo, esta vez a campo invertido. Tras los partidos de ayer, hoy se reanuda la competición con otros cuatro encuentros: el Barcelona-Newcastle ha dado inicio al miércoles europeo, y entre los partidos programados a las 21:00 h se encuentra el de Londres entre el Tottenham y el Atlético de Madrid. El equipo de Simeone tiene un pie en cuartos de final, ya que en el partido de ida ganó 5-2 —con Kinsky como protagonista negativo— y ahora deberá gestionar la ventaja. Por otro lado está el Tottenham de Igor Tudor, que en la última jornada de la Premier empató con el Liverpool, pero su situación sigue siendo incierta.
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Tottenham-Atlético de Madrid EN DIRECTO 3-2: doblete de Xavi Simons
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
90' - DOBLETE DE XAVI SIMONS: el holandés engaña a Musso en un penalti pitado por una falta de Giménez sobre el exjugador del Barça y del PSG dentro del área española.
52' - LOS SPURS VUELVEN A ADELANTARSE: Grey le roba el balón a un rival, se lo pasa dos veces con Xavi Simons, quien remata con efecto desde el borde del área y marca.
47' - EMPATE DEL ATLÉTICO DE MADRID con un remate de media vuelta de Julián Álvarez, tras una asistencia del exjugador del Atalanta Lookman.
30' - VENTAJA DEL TOTTENHAM: Kolo Muani abre el marcador al rematar de cabeza a puerta vacía en el área tras un centro de Tel.
6' - Gol anulado a Lookman, que marca tras un centro de Simeone, pero el árbitro anula el tanto por fuera de juego del nigeriano tras la confirmación del VAR.
EL MARCADOR
Tottenham-Atlético de Madrid 2-1 (ida 2-5)
GOLES: 30' Kolo Muani (T), 47' Álvarez (A), 52' Xavi Simons (T).
TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Entrenador: Tudor.
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Álvarez, Griezmann. Entrenador: Simeone.
ÁRBITRO: Siebert.
AMONESTADOS: Tudor (entrenador), Vicario, Porro (T); Ruggeri, Lookman (A).
EXPULSADOS: -