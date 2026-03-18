90' - DOBLETE DE XAVI SIMONS: el holandés engaña a Musso en un penalti pitado por una falta de Giménez sobre el exjugador del Barça y del PSG dentro del área española.

52' - LOS SPURS VUELVEN A ADELANTARSE: Grey le roba el balón a un rival, se lo pasa dos veces con Xavi Simons, quien remata con efecto desde el borde del área y marca.

47' - EMPATE DEL ATLÉTICO DE MADRID con un remate de media vuelta de Julián Álvarez, tras una asistencia del exjugador del Atalanta Lookman.

30' - VENTAJA DEL TOTTENHAM: Kolo Muani abre el marcador al rematar de cabeza a puerta vacía en el área tras un centro de Tel.

6' - Gol anulado a Lookman, que marca tras un centro de Simeone, pero el árbitro anula el tanto por fuera de juego del nigeriano tras la confirmación del VAR.



