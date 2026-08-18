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«¡Totalmente diferente!» - Virgil van Dijk revela la verdad defensiva del Liverpool tras los debuts de Jeremy Jacquet y Ronald Araujo
El dúo defensivo impresiona en la pretemporada
Van Dijk ha elogiado a los fichajes del verano Jacquet y Araujo tras sus impresionantes debuts de pretemporada contra el Como. El Liverpool logró una sólida victoria por 2-0. Ambos recién llegados jugaron 45 minutos en el último amistoso de pretemporada. Jacquet llamó especialmente la atención al marcar el segundo gol del Liverpool en su primera aparición desde que sufrió una luxación de hombro en febrero. Araujo, que se incorporó al club de la Premier League con una cesión de una temporada procedente del Barcelona, sustituyó al francés en la segunda parte. Las actuaciones han dado al entrenador Andoni Iraola un bienvenido impulso defensivo de cara a la nueva campaña.
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Construyendo una sólida nueva asociación
Aunque las primeras sensaciones fueron abrumadoramente positivas, Van Dijk admitió que forjar una pareja de centrales fiable llevará tiempo y paciencia. El neerlandés subrayó la importancia de adquirir una valiosa experiencia de partido juntos.
«Creo que [Jacquet] lo hizo bien, igual que Ronald», dijo Van Dijk, en declaraciones recogidas por ESPN. «Es un comienzo, un buen comienzo, así que ojalá pueda seguir así. [Las relaciones] se construyen jugando partidos. No diré que sea la única manera, pero los partidos son totalmente distintos a los entrenamientos.
«El inglés de Jeremy es, diría yo, un poco mejor que el de Ronald, pero al final todos somos bastante buenos futbolistas. Podemos ver y oler algunos momentos sobre cómo defender determinadas situaciones. Pero está bastante claro que necesitas forjar una conexión juntos y eso lleva algo de tiempo. En mi opinión, eso es absolutamente normal, pero ojalá podamos ponerlo en marcha lo antes posible.
«Como he dicho, creo que [Jacquet] lo hizo bien. Creo que acabó un poco cansado, pero es absolutamente normal cuando juegas tus primeros 45 minutos después de tanto tiempo. Ahora depende de él recuperarse. Mañana por la mañana volveremos al campo y luego trabajaremos de cara al Newcastle. St James' Park siempre será un partido complicado».
Gestión de la intensidad y la forma física para competir
La victoria sobre el Como permitió al Liverpool volver a la senda del triunfo después de las derrotas consecutivas en pretemporada ante el Leeds United y el Mónaco. Iraola ya había reconocido previamente que a su plantilla le estaba costando mantener los niveles de forma necesarios para disputar un partido completo.
Van Dijk cree que la compacidad táctica del equipo ha mejorado de forma significativa. Señaló que la presión intensa debe gestionarse con cuidado, ya que los jugadores se fatigan de manera natural durante los 90 minutos.
«Lo que veo es que ningún equipo en el fútbol mundial puede jugar con máxima intensidad durante 90 minutos», explicó Van Dijk. «Obviamente, en cierto momento vas a tener algunas fases en las que los jugadores, o todos nosotros, llegamos a un punto en el que vamos a estar un poco cansados. Entonces depende de nosotros asegurarnos de que estemos compactos y encontrar el momento adecuado para volver a presionar. Creo que lo hicimos mucho mejor que en el último partido.
«Obviamente, todos están deseando salir, presionar y mantener alta la intensidad, pero esto es un juego de equipo y necesitamos estar todos juntos para poder hacerlo. Eso va por fases durante el partido.
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El Newcastle, próximo reto del Liverpool
Tras el exitoso ensayo ante el Como de Cesc Fabregas, el Liverpool centrará ahora toda su atención en la competición oficial. El Liverpool abrirá su campaña 2026-27 de la Premier League con una exigente visita al Newcastle.
Jacquet aprovechará los próximos días para recuperarse de sus primeros 45 minutos de juego en seis meses. Van Dijk y el resto de la plantilla volverán al campo de entrenamiento para ultimar sus preparativos tácticos.
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