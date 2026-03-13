Torricelli: «La Juventus de Spalletti ha vuelto a hacer soñar a los aficionados. Sobre la Champions de 1996 y Vialli...»

Sobre la gestión del grupo por parte de Spalletti:

«El abrazo que se dieron tras el gol de Thuram es significativo. Significa que el grupo está muy unido, que están trabajando bien. De hecho, desde que llegó el señor Spalletti, la Juve ha cambiado de marcha, quizá solo ha fallado en un par de partidos. Pero ha vuelto a hacer soñar a los aficionados, que es lo más importante. La singularidad y la unión del grupo es lo que marca la diferencia, cuando hay que echarse una mano, ahí es donde surge el grupo. Esto me da esperanzas para la Champions».

La Champions League ganada en 1996:

«Sí, haber tenido la suerte de formar parte de un grupo, de un equipo en el que lo ganamos todo, sin duda en el imaginario de los aficionados comunes eres un icono. Nos llena de orgullo, no solo a mí, sino a todos los compañeros. Tenemos un chat, Champions 96, donde nos reímos, bromeamos y nos saludamos. Es bonito cuando consigues entrar en la historia de un club como la Juventus. Es mucho, muchísimo».

Sobre Gianluca Vialli:

«Gianluca, como siempre he dicho, fue uno de los grandes artífices de aquella Juve. Era nuestro capitán y, junto con Lippi, consiguieron, con la ayuda de todos nosotros, crear esa unidad de intenciones entre el vestuario, el club y el entrenador. Realmente, el único gran líder que he tenido en todos los sentidos ha sido Gianluca. Fue un verdadero maestro para mí y creo que también para muchos de mis compañeros».