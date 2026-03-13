Torricelli: «La Juventus de Spalletti ha vuelto a hacer soñar a los aficionados. Sobre la Champions de 1996 y Vialli...»

Moreno Torricelli, ex lateral de laJuventus, habla ante los micrófonos de Radio Bianconera. Torricelli jugó con la camiseta bianconera de 1992 a 1998 (230 partidos, 3 goles), ganándolo todo: 3 Scudetti, 1 Copa de Italia, 2 Supercopas de Italia, 1 Liga de Campeones, 1 Copa Intercontinental, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa de la UEFA. A continuación, los pasajes más interesantes de la entrevista.
¿Conseguirá la Juventus de Luciano Spalletti clasificarse para la Champions League?
«Espero que sí. Tiene todas las cartas en regla para alcanzar el objetivo mínimo de la temporada. Estamos en una situación en la que seguramente habrá que sudar hasta el último día. Pero creo que, por calidad, podemos hacerlo bien. Hay que clasificarse para la Champions».