«¿En serio? Somos un club de fútbol inglés. Una actuación floja de mi equipo. Simplemente floja», escribió un aficionado. Otro seguidor cuestionó la estrategia en redes: «¿Por qué publicáis esto como club inglés si le ha marcado un gol a Inglaterra?»

Otro simpatizante del Chelsea criticó: «Esto demuestra, una vez más, lo mucho que habéis perdido el contacto con la realidad últimamente... Seguro que a vuestro capitán le encantará ver esta publicación».

La tensa relación entre parte de la afición y el centrocampista argentino empeoró. Fernández estaba ya bajo lupa en Stamford Bridge, dentro y fuera del campo. Un usuario resumió el malestar: «Mostrad algo de tacto; es repugnante, sobre todo viniendo de un jugador que nos escupiría a la primera oportunidad».