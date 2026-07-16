En el fútbol inglés, la pasión por la selección nacional enciende rápido los ánimos. Y cuando un club aplaude virtualmente al rival, muchos aficionados ven superado el límite. El departamento de comunicación del Chelsea FC ha metido la pata en este avispero.
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¡Tormenta en las redes tras el drama del Mundial! El Chelsea enfurece a sus propios aficionados con una publicación sobre la estrella argentina... y la borra rápidamente
Tras la dramática eliminación de los Three Lions en semifinales del Mundial de Atlanta, el club londinense publicó en redes una foto de su centrocampista Enzo Fernández celebrando el gol, con solo su nombre y un emoji de explosión.
La afición respondió de inmediato y con contundencia, acusándolos de falta de tacto, pues el gol de Fernández había eliminado a Inglaterra.
- AFP
El Chelsea enfurece a sus propios aficionados con una publicación sobre Enzo Fernández
En el reñido partido en el Mercedes-Benz Stadium, Inglaterra se adelantó con gol de Anthony Gordon y soñó con la final. Fernández, que ya había probado desde lejos, dio la victoria al campeón del mundo a cinco minutos del final con un potente disparo desde el borde del área que superó a Jordan Pickford.
En el descuento, Lautaro Martínez cabeceó un centro de Messi para el 2-1 final. Que su propio club celebrara al goleador rival enfureció a los hinchas del Chelsea, que llenaron los comentarios de mensajes airados.
¿Cómo reaccionaron los aficionados del Chelsea ante la publicación de Fernández?
«¿En serio? Somos un club de fútbol inglés. Una actuación floja de mi equipo. Simplemente floja», escribió un aficionado. Otro seguidor cuestionó la estrategia en redes: «¿Por qué publicáis esto como club inglés si le ha marcado un gol a Inglaterra?»
Otro simpatizante del Chelsea criticó: «Esto demuestra, una vez más, lo mucho que habéis perdido el contacto con la realidad últimamente... Seguro que a vuestro capitán le encantará ver esta publicación».
La tensa relación entre parte de la afición y el centrocampista argentino empeoró. Fernández estaba ya bajo lupa en Stamford Bridge, dentro y fuera del campo. Un usuario resumió el malestar: «Mostrad algo de tacto; es repugnante, sobre todo viniendo de un jugador que nos escupiría a la primera oportunidad».
- Getty Images
Xabi Alonso cuenta con el vicecapitán Enzo Fernández.
El motivo de este rechazo son las recurrentes especulaciones sobre una posible salida anticipada del argentino de Londres. Fernández había coqueteado públicamente en el pasado con la idea de vivir en España; además, había rumores concretos sobre el interés del Real Madrid. Estas insinuaciones no pasaron desapercibidas para el club: en abril, el Chelsea sancionó al internacional con una suspensión interna de dos partidos por sus entrevistas sobre un posible traspaso.
Pese a los contratiempos y a la fuerte reacción de la afición, que obligó al club a eliminar la publicación, el Chelsea sigue contando con el centrocampista. El nuevo entrenador, Xabi Alonso, ha reiterado que quiere al vicecapitán en su plantilla la próxima temporada.
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