Torino-Como EN DIRECTO: crónica, goles y jugadas destacadas, alineaciones y ficha del partido

Torino y Como juegan esta noche a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino, en un partido correspondiente a la 9.ª jornada de la Serie A. En la clasificación, el Torino de Ignazio Abate suma 13 puntos y ocupa la octava posición, mientras que el equipo de Cesc Fabregas es quinto con 17 puntos. El árbitro será Collu, con Marini en el VAR.