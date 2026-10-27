Torino y Como juegan esta noche a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino, en un partido correspondiente a la 9.ª jornada de la Serie A. En la clasificación, el Torino de Ignazio Abate suma 13 puntos y ocupa la octava posición, mientras que el equipo de Cesc Fabregas es quinto con 17 puntos. El árbitro será Collu, con Marini en el VAR.
Getty Images
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Torino-Como EN DIRECTO: crónica, goles y jugadas destacadas, alineaciones y ficha del partido
GOLES Y JUGADAS DESTACADAS
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ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Entr. Abate.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Kean. Entr. Fàbregas.
ÁRBITRO: Collu
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
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