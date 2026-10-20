El defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni compareció en representación de la plantilla junto al entrenador Cristian Chivu antes del partido del miércoles contra el Shakhtar Donetsk en San Siro, correspondiente a la Liga de Campeones de la UEFA. El Inter busca recuperarse de la trepidante derrota por 4-3 ante el Club Brujas en la segunda jornada.

Pese a mantener un historial invicto frente al campeón ucraniano, Bastoni advirtió de que sumar los tres puntos es imprescindible para seguir en la lucha por acabar entre los ocho primeros.

«Mañana estamos obligados a sacar un resultado o será imposible entrar entre los ocho primeros», afirmó Bastoni.