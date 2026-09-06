Tony D’Amico insiste en que Manu Kone aportará a la Roma después de que fracasara su traspaso al Chelsea

D’Amico ha expresado su enorme satisfacción porque Kone siga en el Stadio Olimpico tras un desenlace dramático del mercado de fichajes de verano. El internacional francés fue objeto de intensas especulaciones y de una importante ofensiva de última hora por parte del gigante de la Premier League Chelsea, que buscaba reforzar sus opciones en el centro del campo con el talentoso exjugador del Borussia Monchengladbach.

En declaraciones a Sky Sport Italia, D’Amico fue transparente sobre la postura del club respecto a sus activos más valiosos. «Antes del partido contra la Fiorentina, dije que sería difícil para nosotros desprendernos de jugadores importantes tan cerca del final del mercado, y así fue», señaló D’Amico. «Kone es un jugador importante, estamos contentos de que se quedara con nosotros y confiamos en que aporte su contribución durante la temporada».