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«¡Tonterías!»: Michael Owen critica el «equipo de bar» de Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026
Owen critica duramente la táctica de «aparcar el autobús» de Tuchel
En una dura valoración del partido de Inglaterra en Atlanta, Owen criticó las decisiones tácticas de Tuchel. Aunque Anthony Gordon adelantó a Inglaterra, el equipo se replegó con 11 hombres atrás, un error de juicio para Owen.
En declaraciones a BBC Sport, el exdelantero del Liverpool y del Real Madrid afirmó: «Retroceder, replegarse, meter a once hombres en tu área y limitarte a despejar balones con fuerza, cabecear o lo que sea, y recibir un pelotazo en la cara… La gente cree que eso es valiente. No lo es. Es todo lo contrario. El fútbol no consiste en recibir un balonazo en la nariz hasta sangrar y que todos digan: “Sí, eso es fantástico, mirad qué valientes somos”. Eso es una tontería. Puedo conseguir que el equipo de mi pub local haga eso».
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Las sustituciones defensivas de Tuchel le salen mal
A mitad del segundo tiempo, Tuchel reforzó la defensa para proteger el 1-0, pero cedió el control a Argentina, que aprovechó para marcar y avanzar.
Owen cree que esas órdenes confundieron a los ingleses y animaron al rival. Al retroceder, Inglaterra le entregó el partido a Lionel Messi, que aprovechó el espacio y el tiempo en el último tercio del campo.
El impacto de la victoria de México
Inglaterra ya había usado una estrategia similar, basada en la garra, para vencer a México en octavos de final, jugando casi todo el partido con diez tras la expulsión de Jarell Quansah. Sin embargo, Owen cree que los elogios por esa actuación dieron al equipo una falsa sensación de seguridad sobre las tácticas defensivas.
«Ahí es donde perdimos el torneo, al celebrar la victoria sobre México como lo hicimos», continuó Owen. «Fue un error. El problema es que, como jugador, una vez que eso se te mete en la cabeza, piensas: “Ah, hemos ganado. Todo el mundo cree que somos geniales, y lo hemos conseguido haciendo esto”. Inconscientemente, en cuanto te pongas 1-0 por delante, ¿qué crees que vamos a pensar? ¿Qué crees que pensarán los jugadores? Luego el seleccionador saca a tres defensas. ¿Qué mensaje crees que eso envía a Argentina?».
- AFP
Guehi cuestiona la decisión de Inglaterra de defender su ventaja
El defensa inglés Marc Guehi lamentó que el equipo se replegara tras adelantarse a Argentina. «Los Tres Leones debimos seguir presionando en lugar de proteger la ventaja», afirmó.
«En cuanto nos pusimos 1-0 por delante, pareció que solo intentábamos aguantar el resultado, lo cual, a este nivel, simplemente no es suficiente, así que estoy desolado». Añadió: «Deberíamos haber seguido adelante. Deberíamos haber seguido presionando. Daba la sensación de que, en cuanto marcamos, la mentalidad pasó a ser la de replegarnos y defender».
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