Según Sport1, a Eberl se le critica internamente por dejarse convencer demasiado pronto por los asesores en las negociaciones de contratos. Se le critica por ser «demasiado conciliador» y no mostrar firmeza, lo que habría llevado a «contratos innecesariamente caros» y a dañar la reputación del club.
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«Tono conciliador» en lugar de mano dura: Max Eberl afronta graves acusaciones en el FC Bayern
Desde que asumió el cargo, Eberl logró retener a jugadores clave como Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano y Jamal Musiala, aunque ello implicó millonarios aumentos salariales. El caso de Davies se vuelve delicado por su creciente historial médico.
El canadiense sufrió una rotura de ligamentos cruzados poco después de renovar y, desde entonces, no ha recuperado su mejor nivel. Ahora encadena su tercera lesión muscular desde el regreso en febrero. «Es muy duro, sobre todo para él y también para nosotros», admitió el director deportivo, Christoph Freund. «Nunca ha logrado coger ritmo. Es doloroso y, desde luego, para él también es una fase difícil a nivel mental en estos momentos».
Incluso antes de estas costosas renovaciones, Eberl no lo tuvo fácil en el club más laureado de Alemania. El presidente honorario Uli Hoeneß admitió el otoño pasado que existían fricciones internas y que Eberl era «bastante susceptible» en las discusiones.
La orden de fichajes en préstamo del patrón del club y poderoso miembro del consejo de supervisión al final del pasado mercado de verano también generó numerosos debates públicos. Eberl esperaba fichar a un jugador importante con los fondos de la venta de Kingsley Coman, pero Hoeneß impuso la fórmula de la cesión. Así llegó Nicolas Jackson del Chelsea por un récord de 16,5 millones de euros.
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Uli Hoeneß destaca el papel de Max Eberl en los fichajes de Kompany y Michael Olise
A pesar de algunas desavenencias internas, Hoeneß destacó recientemente el papel clave de Eberl en la exitosa temporada del Bayern. Tras muchas negativas en la búsqueda de entrenador, Eberl defendió el fichaje de Vincent Kompany y asumió la responsabilidad de la decisión.
Lo mismo ocurrió con el fichaje de Michael Olise: llegado en julio de 2024 del Crystal Palace por 53 millones, el extremo se convirtió pronto en uno de los mejores atacantes de Europa. En 105 partidos con el equipo muniqués ha marcado 42 goles y dado 53 asistencias.
«Michael Olise es un fichaje, hay que decirlo muy claro, que se remonta a Max. Básicamente, tomó esta decisión bajo su propia responsabilidad, porque antes no conocíamos al jugador. Le dijimos que no podíamos opinar, pero si estás tan convencido —con Christoph Freund y el entonces entrenador, aunque Vincent aún no estaba—, hay que aceptarlo», explicó Hoeneß recientemente en DAZN.
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Eberl se muestra tranquilo en el FC Bayern: «También estoy dispuesto a quedarme más tiempo»
El lunes se reunirá en el Allianz Arena el Consejo de Supervisión, liderado por el presidente del club, Herbert Hainer, junto con Hoeneß y el exdirector deportivo Karl-Heinz Rummenigge. Su objetivo principal será evaluar la gestión de la Junta Directiva. La atención se centrará en Eberl y en el director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen.
Sus contratos vencen en 2027, igual que el del director deportivo Christoph Freund. Según Sport1, la renovación de Dreesen es «una mera formalidad», mientras que Eberl debe «demostrar su valía en el próximo mercado de fichajes de verano». Según kicker, en mayo se discutirá el futuro del técnico de 52 años. El AZ añade que la continuidad de Freund sigue “en el aire”. La misma revista había señalado que la relación entre ambos no es óptima y la describió como un “matrimonio forzado”.
Eberl, por su parte, se mostró tranquilo sobre su futuro. «Hemos puesto en marcha cosas muy buenas y me siento muy a gusto», declaró en DAZN tras el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. «Siempre he dicho que quiero hacer mi trabajo aquí. Que se evalúe mi trabajo. Si les parece bien, entonces también estoy dispuesto a quedarme más tiempo en el Bayern», añadió Eberl.
Desde su llegada, asegura haber puesto mucho corazón en el club, aunque reconoce que no siempre es fácil en una entidad como el Bayern: «No ha sido del todo fácil, porque, naturalmente, se han enfrentado algunas personalidades fuertes. Pero creo que, en un club tan grande como el Bayern de Múnich, lo único que ayuda es que haya roces, que se discuta».