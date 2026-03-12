¿Pocos goles y crisis en el papel de los delanteros? Luca Toni, histórico exdelantero de la Fiorentina, el Palermo y el Bayern, y campeón del mundo con la selección italiana en 2006, explicó junto con Giampaolo Pazzini en el podcast AuraSport la razón que hay detrás de estas dificultades. Una elección táctica muy concreta que, según él, no recompensa a los delanteros y que los propios delanteros deberían intentar cambiar.
Toni: «Todos estos delanteros que corren por el campo y no entran en el área... ¿dónde se marcan los goles? Van a hacer centros para los extremos»
"¿Pero dónde se marca el gol?"
Toni, muy contrariado, ha puesto de relieve un problema enorme en el fútbol actual: «Todos estos delanteros que van de un lado a otro y no entran en el área... Pero, perdón, ¿dónde se marcan los goles?».
LOS DATOS DE PAZZINI
Pazzini respalda su crítica con un dato evidente de la actual Serie A 2025/2026:
«Solo hay un jugador con dos dígitos en 28 jornadas (Lautaro Martínez, nota del editor), pero chicos, es duro. Con el VAR, un delantero lanza cuatro penaltis en una temporada, ¿no se pueden marcar seis goles en 28 partidos para llegar a los dos dígitos?».
TONI: «NO VAN AL ÁREA. VAN A HACER CENTROS».
Toni vuelve a la carga: «Pero ya te he dicho por qué. ¡No van al área! Van por ahí. Pero si tienes un delantero centro, ¿es normal que vaya a centrar al extremo de ahí? En mi opinión, no».
DEBEN DECIR A LOS ENTRENADORES QUE ESTÁN EQUIVOCADOS
«Entonces alguien podría decir: "Sí, pero tú no entrenas en la Serie A", pero si yo fuera delantero, nunca haría un centro para un defensa. Es decir, le diría al entrenador: "Hemos cometido un pequeño error, señor entrenador. ¿No es mejor que yo me quede en el área?"».