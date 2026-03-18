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Francesco Guerrieri

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Toni: «Soy un poco malicioso y voy al grano: digo que a algunos directores y ojeadores les conviene fichar jugadores en el extranjero»

El exdelantero ha analizado la situación actual del fútbol italiano: «Hay clubes que gastan mucho en los equipos primeros y poco en las categorías inferiores».

Uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones es el Bayern de Múnich, un equipo que Luca Toni conoce bien, ya que jugó en él de 2007 a 2010, ganando una liga, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. El exdelantero ha hablado del equipo actual, en el que ve similitudes con su Bayern: «En comparación con cuando yo jugaba, no hay diferencias; siempre han tenido la mentalidad y el ADN del ganador. Son los aspectos que los más veteranos del grupo explican a los recién llegados. Kane es un jugador completo —explica Toni a los micrófonos de Prime Video—, uno de los pocos delanteros que lo son de verdad. Tiene personalidad, técnica, regate y facilidad de juego. Me gusta su astucia, juega en las mismas zonas que a mí me gustaban; por ejemplo, lo veo a menudo en el primer palo».



  • «EL FÚTBOL JUVENIL ITALIANO NECESITA UNA REFORMA»

    Luca Toni pasó luego a centrarse en la situación actual del fútbol italiano, entre el riesgo de que la selección se pierda otro Mundial y el trabajo que se está realizando en las categorías inferiores: «Lo importante no es llegar al Mundial, sino ir no solo por ir. El fútbol juvenil italiano necesita una reforma; nunca se intenta ir al Mundial con el objetivo de quedar al menos entre los ocho primeros. Voy a ser duro y diré que a algunos directores y a algunos agentes les conviene fichar jugadores en el extranjero. Soy malicioso, y para mí el juego es superior. Algunos clubes importantes gastan mucho en los primeros equipos y muy poco en las categorías inferiores; hay algunos entrenadores de cantera que tienen dos o tres trabajos porque los clubes donde trabajan les pagan poco».

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