Toni Kroos, icono del Real Madrid, responde a los rumores sobre un posible cambio de opinión respecto a su retirada tras ganar el Premio Laureus

Al preguntarle si había pensado en volver por las necesidades actuales del equipo, el jugador de 36 años aclaró que ya había pasado a otra etapa de su vida.

Kroos añadió: «No, nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo dejé como quería: cerré ese capítulo y, aunque pensara en volver, ya es tarde. Siempre he sentido que no podría haber terminado mejor; todo lo que hubiera venido después habría sido peor.

Ahora tengo otras motivaciones y proyectos. Ese capítulo terminó bien; me fui feliz y sin sentir que podría haber hecho más.