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Toni Kroos critica a la selección alemana y advierte de que podría quedar eliminada del Mundial ante Paraguay a menos que se resuelvan dos problemas importantes
La derrota revela una alineación de veteranos.
Alemania lideró el Grupo E tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil. Pese al tempranero gol de Leroy Sané, el equipo de Nagelsmann perdió 2-1 ante Ecuador en su último partido. Con la alineación titular más veterana desde 1998, el equipo mostró un juego flojo que recibió duras críticas.
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Kroos exige un enfoque tenaz
Las expectativas sobre Jamal Musiala y Florian Wirtz eran altísimas, pero su peligro con el regate se neutralizó por el juego físico de Ecuador. En un directo de TikTok con Lukas Podolski, Kroos discrepó de Nagelsmann, que no dudaba del deseo de ganar de sus jugadores.
Kroos afirmó: «Debe ser difícil jugar contra nosotros; eso exige defender bien y mostrar garra. Aún no lo hacemos. Necesitamos a [Jamal] Musiala y [Florian] Wirtz en plena forma, y ahora no la tenemos.
Si no mejoramos, no aguantaremos mucho. Antes jugábamos mal, como ante Argelia, pero igual ganábamos. No veo eso en el equipo actual.
«Este grupo lo da todo, pero no comparto que la complacencia no influya: cuando ya estás clasificado, es humano que afecte. Además, no somos un equipo físico».
Podolski insta a la reflexión serena
Nagelsmann defendió el esfuerzo de sus jugadores tras las rotaciones, y el exdelantero Podolski coincidió en que este revés puede ser una llamada de atención útil. A pesar de reconocer sus carencias, ambos confiaron en el potencial del equipo si supera los primeros obstáculos de la eliminatoria.
Podolski añadió: «Quizá una derrota como esta sea positiva. Un golpe de realidad para que todos digan: “Vale, ahora hay que calmarse”. Nos puede venir bien para reflexionar. No hay que menospreciar nada; animemos a los chicos».
Kroos concluyó: «Me reafirmo: si jugamos contra Francia y todo sale bien, podemos ganarles».
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Nos esperan los retos de la fase eliminatoria
A pesar de los últimos resultados, Nagelsmann mantiene a Musiala y Wirtz para el duelo de dieciseisavos contra Paraguay el lunes en Foxborough. Alemania debe recuperar su defensa y creatividad para superar a la resistente selección sudamericana. Ganar podría llevar a un choque en octavos contra Francia, favorita del torneo, dejando al equipo en crisis sin margen de error.