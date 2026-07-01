Toni Kroos afirma que Alemania «no tiene ni un solo jugador de talla mundial» en una valoración brutalmente sincera sobre la fallida campaña para el Mundial de 2026

Tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos ante Paraguay, Kroos advirtió en su programadeTikTok «Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe» que la DFB ya no tiene el talento de primer nivel que la hizo una potencia.

«Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de talla mundial», afirmó Kroos. «Tenemos jugadores con potencial, pero eso no significa que ya lo sean. Los de verdad están decidiendo los partidos y aparecen en la lista de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno ahí, seamos sinceros».