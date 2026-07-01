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FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP
Donny Afroni

Traducido por

Toni Kroos afirma que Alemania «no tiene ni un solo jugador de talla mundial» en una valoración brutalmente sincera sobre la fallida campaña para el Mundial de 2026

Alemania
World Cup
T. Kroos
M. Ballack

El excentrocampista del Real Madrid y de Alemania, Toni Kroos, ha criticado con dureza a la selección tras su sorpresiva eliminación del Mundial 2026. El campeón de 2014 cree que el plantel actual carece de la calidad individual necesaria para pelear por grandes títulos.

  • Se evidencia la falta de calidad de élite.

    Tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos ante Paraguay, Kroos advirtió en su programadeTikTok «Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe» que la DFB ya no tiene el talento de primer nivel que la hizo una potencia.

    «Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de talla mundial», afirmó Kroos. «Tenemos jugadores con potencial, pero eso no significa que ya lo sean. Los de verdad están decidiendo los partidos y aparecen en la lista de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno ahí, seamos sinceros».

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    La incertidumbre y el exceso de confianza

    Kroos apuntó a una debilidad psicológica en la actual selección alemana y la comparó con la mentalidad que vivió en el Mundial 2014. A su juicio, la generación actual no sabe asumir la presión y se fía demasiado de sí misma.

    El exjugador del Bayern de Múnich recordó que, en su etapa con la selección, siempre buscó mejorar para alcanzar el éxito. Kroos atribuyó la derrota a una mezcla de dudas y arrogancia: «Pensamos que somos mejores que Paraguay; ganaremos de alguna manera».

  • Pérdida de las virtudes tradicionales alemanas

    El ex capitán de la selección nacional, Michael Ballack, criticó la pérdida de la fortaleza mental que ha caracterizado al fútbol alemán.

    «Nuestras virtudes, que siempre han distinguido a Alemania, se han perdido en cierta medida», lamentó Ballack. «Empezamos bien, tenemos diez, veinte buenos minutos, quizá incluso marcamos un gol. Pero con la primera jugada en la que encajamos un gol o cometemos un error, todo se viene abajo, y entonces te preguntas: ¿por qué?».

  • 독일 (Germany)Getty Images

    La responsabilidad recae ahora en los jugadores

    Aunque el futuro del entrenador Nagelsmann sigue en debate, Ballack insiste en que la responsabilidad del fracaso de 2026 recae sobre los jugadores. El excentrocampista del Chelsea cree que la plantilla actual carece del liderazgo y la autorregulación necesarios para sobresalir en un gran torneo.

    «Un entrenador es clave en esta estructura, pero los jugadores deben autogestionarse en el campo. Esa responsabilidad debe existir», afirmó. «Cuando los jugadores se miran a los ojos, sabes en quién puedes confiar y qué teclas pulsar».