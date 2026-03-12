Goal.com
En directo
FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Toni: «¿Crisis del fútbol? El Inter nos ha engañado. Hay pocos directivos que sepan de fútbol. A los jóvenes italianos les vendrían bien Baggio y Maldini»

¿La crisis de las canteras y del fútbol italiano? El exdelantero tiene una solución: incorporar a las categorías inferiores a exjugadores de gran calidad como Roberto Baggio.

Luca Toni, exdelantero del Fiorentina y del Bayern de Múnich, además de campeón del mundo con Italia en 2006, concedió una larga entrevista a La Repubblica en la que habló abiertamente sobre el mal momento que atraviesa el fútbol italiano y sobre los decisivos partidos de clasificación para el próximo Mundial que se disputarán en Bérgamo contra Irlanda del Norte en la primera ronda del 26 de marzo. 

Según el exdelantero, el problema, puesto de manifiesto por el fracaso en la Liga de Campeones, es estructural —con las dos finales del Inter que nos hicieron creer que todo iba bien— y tiene que ver con la formación de los directivos italianos y de nuestras canteras, que necesitarían exfutbolistas de nivel como Roberto Baggio y Paolo Maldini. 

  • EL MODELO DEL BAYERN

    «Llegué al Bayern con Ribéry, Podolski y Klose, y los llevamos a lo más alto. Desde entonces, cada temporada han fichado a uno o dos jugadores de calidad para reforzar una plantilla ya consolidada. Es evidente que no se equivocan en los fichajes. 

    En Múnich invierten lo que ganan. A menudo oigo hablar de la Superliga, de formas de ingresar más dinero. La verdad es que se necesitarían más directivos que supieran de fútbol. Algunos clubes tienen que endeudarse para ganar la Champions. El Bayern tiene un balance positivo».

    • Anuncios

  • CRISIS ITALIANA EN EUROPA: «EL INTER NOS HA ILUSIONADO»

    «El rendimiento global de los equipos italianos en Europa debería hacernos reflexionar. La Serie A está pasando por dificultades. La comparación con los grandes equipos es dura, estamos muy lejos. Las dos finales del Inter nos ilusionaron, pero ahora hemos vuelto a la realidad. 

    El Atalanta es el que menos remordimientos tiene. El 6-1 es duro, pero no se puede comparar con el Bayern. No me ha gustado el Nápoles. Ha tenido muchas lesiones, vale, pero ha tirado por la borda partidos que tenía que ganar. Para Conte ha sido una mala Champions. El Inter me ha decepcionado, con el Bodø tenía que pasar la ronda. La Juventus con el Galatasaray tiene que lamentarse por el partido de ida».

  • LOS SECTORES JUVENILES SIN REGLAS

    «Habría que cuidar más los sectores juveniles. Hay pocas estructuras para los niños. Y algunas reglas son erróneas. Por ejemplo, ya no hay restricciones para los chicos de entre 12 y 18 años: pueden cambiar de equipo cada temporada.

    Mi hijo Leonardo tiene 12 años, juega en el Sassuolo, podría llevarlo a otro sitio dentro de poco, y así tú, club que has invertido en él, te quedas sin nada. El riesgo es que se abra también un mercado de familias: te doy 5000 euros si me traes a tu hijo, y viceversa. Así se arruina a los niños».

  • SE NECESITA ALGUIEN COMO BAGGIO

    «El tenis en Italia está bien organizado. En el fútbol, Baggio había elaborado un programa de relanzamiento y ni siquiera se tuvo en cuenta. Las reformas las hacen quienes nunca han jugado. Debe haber figuras políticas, pero deben estar acompañadas por alguien que conozca el fútbol: llama a Maldini, llama a Baggio. De lo contrario, seguiremos siendo el hazmerreír».

0