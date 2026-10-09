A pesar de evitar una sanción inmediata, el desenlace benévolo generó críticas entre sectores de la afición y de los medios. Sin embargo, cuando le preguntaron en su rueda de prensa previa al partido cuál era su mensaje para quienes consideraban que su castigo había sido demasiado leve, Eckert respondió con una sola palabra: «Nada».

En cambio, el técnico del Southampton expresó su deseo de centrarse en las aspiraciones de ascenso del club, y admitió que la amenaza de una sanción más dura había pesado mucho sobre la plantilla.

«Es una semana importante para nosotros como club», explicó. «Nos enfrentamos a un partido muy importante el domingo y tener claridad lo antes posible antes de un partido tan importante creo que no solo ha sido un alivio para mí, sino para todos los implicados.

«Había una posibilidad real de que el veredicto fuera en otra dirección. Después de tanto tiempo, tenemos un veredicto de la EFL, ahora tenemos un veredicto y lo que esperas no es necesariamente lo que acabas recibiendo. Para mí, se trata simplemente de mantener la cabeza alta; una vez más cometí un error y me corresponde asumir las consecuencias».



