Tonda Eckert autorizó la operación de espionaje en el Southampton, y la EFL condenó el «deplorable» trato a los empleados junior

El informe critica con dureza el trato al becario William Salt, sorprendido grabando un entrenamiento del Middlesbrough. La comisión concluye que se presionó al personal subordinado a realizar tareas que consideraba inmorales.

El informe concluye: «Las observaciones las autorizaron altos cargos y se delegaron en el becario para los incidentes del MFC y la OU. Él rechazó participar en el incidente de TI. Los resultados se incorporaron al análisis del equipo, se discutieron con el Sr. Eckert y otros, y se usaron para definir la estrategia del partido.

El Sr. Eckert admitió haber autorizado las observaciones para conocer la táctica (incidente de la OU) y la disponibilidad de un jugador clave (incidente del MFC). Esa información se usó para elaborar la estrategia, y contar con datos que el rival quiere ocultar supone una ventaja deportiva.

«Se presionó a los miembros junior del personal para que llevaran a cabo actividades que consideraban, como mínimo, moralmente incorrectas. Dicho personal se encontraba en una posición vulnerable, sin seguridad laboral».