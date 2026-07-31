Sandro Tonali, a corazón abierto. El centrocampista italiano cuenta su adiós al Newcastle y el peso de Roberto De Zerbi en la elección del Tottenham: «Había hablado con otro equipo, no estaba solo el Tottenham», son las palabras recogidas por la BBC -. Mi mujer y yo queríamos cambiar de vida, cambiar de ciudad, había otro club, luego hablé con De Zerbi y me bastaron 10 minutos para decidir».
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Tonali: «Mi mujer y yo habíamos decidido volver a Italia, pero era imposible por culpa del dinero»
Precio del traspaso demasiado elevado
Tonali admitió que vivir en Londres representó solo el 10% de los motivos de su elección. Y desveló un detalle del mercado: "Mi mujer y yo habíamos decidido volver a Italia, pero era imposible por el dinero". Explicó que quien lo quería en la Serie A podía permitirse su salario, pero nadie podía pagar el traspaso.
AGRADECIDO AL NEWCASTLE
«Quedarme en Inglaterra era una opción, allí encontramos la mejor solución para mí, para mi carrera, para mi felicidad y para mi familia. Hablé con dos equipos, pero elegí al Tottenham. Sé que han gastado mucho para ficharme, la cifra pagada me mete presión, pero quise que el Newcastle alcanzara el mejor acuerdo posible, se lo merecen. Es un club con una afición única, la pasión y el ambiente que se respiran en St James' Park son increíbles».
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