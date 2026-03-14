Tonali: «Gattuso es ideal para esta selección italiana; cuando hace falta, necesitamos que nos den un buen golpe»

Sandro Tonali se prepara para la repesca del Mundial. El próximo 26 de marzo, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en Bérgamo, con la final en juego en el campo del ganador del partido entre Gales y Bosnia.
El centrocampista italiano del Newcastle declaró en una entrevista a Sky Sport : «Siempre piensas en ello porque, al fin y al cabo, el momento está a punto de llegar, es imposible no pensar en ello. No puedes evitar darte cuenta de que estamos en marzo; será uno de los partidos más importantes para nosotros en los últimos años, tenemos que jugar a la perfección. Cada día aumenta más la tensión, la presión. Tenemos que llegar al 100 %, jugar como sabemos y ir al Mundial».