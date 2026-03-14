Tonali: «Gattuso es ideal para esta selección italiana; cuando hace falta, necesitamos que nos den un buen golpe»

«Nos reunimos para cenar en Londres con los demás futbolistas italianos que juegan en la Premier League, lo pasamos muy bien. Hacía desde noviembre que no nos veíamos, y siempre es bonito reunirse, aunque sea fuera del ámbito futbolístico. Creo que nos ha venido bien a todos, ha sido estupendo».

«Gattuso es una persona que me ha transmitido mucho incluso cuando no lo conocía, porque ya de cuando jugaba tomaba de él las cosas que me gustaban. Luego conocí a una persona auténtica: si tiene que decirte algo, lo hace en medio segundo sin andarse con rodeos. Esto nos viene bien, necesitamos gente que nos diga las cosas a la cara y que nos dé un puñetazo en los dientes si algo no va bien. Esto es lo que necesitamos hoy, es la realidad. Hemos encontrado a una persona que lo ha dado todo, lo está dando todo y lo dará todo. Con un cuerpo técnico que trabaja por ese objetivo y por nosotros mismos».