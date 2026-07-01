Ya se rumoreaba y ahora llega la confirmación: Sandro Tonali fichará por el Tottenham de Roberto De Zerbi tras alcanzar un acuerdo en todos los detalles.





Sky Sport asegura que el club londinense ha acordado todos los detalles con el centrocampista y con el Newcastle. Según Fabrizio Romano, este jueves 2 de julio Tonali viajará a Londres con su familia para someterse a los reconocimientos médicos.





Veinticuatro horas después de que el West Ham cerrara el fichaje de Matheus Nunes por 92 millones, el Tottenham prepara una operación superior a 100 millones, récord para un jugador italiano.