Ya se rumoreaba y ahora llega la confirmación: Sandro Tonali fichará por el Tottenham de Roberto De Zerbi tras alcanzar un acuerdo en todos los detalles.





Sky Sport asegura que el club londinense ya acordó con el jugador y con el Newcastle. Según Fabrizio Romano, este jueves 2 de julio Tonali viajará a Londres con su familia para someterse a los reconocimientos médicos.





Tras el fichaje de Mateus Fernandes por el West Ham por 92 millones, los londinenses cerrarán una operación superior a 100 millones, récord para el fútbol italiano.