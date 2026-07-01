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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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Tonali ficha por el Tottenham en un traspaso de más de 100 millones. Será el italiano mejor pagado de la historia y el Milan también sonríe

Tottenham
S. Tonali
Newcastle
Fichajes
R. De Zerbi

Tras ultimar los detalles, el centrocampista, ex del Brescia y el Milan, se une a De Zerbi en el Tottenham en un traspaso récord para el fútbol italiano.

Ya se rumoreaba y ahora llega la confirmación: Sandro Tonali fichará por el Tottenham de Roberto De Zerbi tras alcanzar un acuerdo en todos los detalles.


Sky Sport informa que los Spurs han acordado todos los detalles con el centrocampista y con el Newcastle.


Tras pagar 92 millones por Matheus Nunes al West Ham, los londinenses cerrarán una operación superior a 100 millones, récord para un futbolista italiano.

  • LOS DETALLES DEL ACUERDO

    Tras rechazar los Magpies la primera oferta, el Tottenham no desistió pese al interés del Manchester City.


    Ante la amenaza del ManchesterCity, los Spurs aceleraron y, en las últimas horas, cerraron un acuerdo con el Newcastle por 100 millonesde euros más bonificaciones, que elevan la operación a unos 116 millones de euros (92,5 millones de libras fijas más 7,5 millones en variables).

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  • EL FACTOR DE ZERBI Y EL FICHAJE DE TONALI

    Roberto De Zerbi, con quien el jugador de la selección nacional mantiene desde hace tiempo una excelente relación, ha desempeñado un papel fundamental.


    Tonali, que cobraba 8 millones de euros en el Newcastle, ganará 12 millones netos por temporada en el Tottenham.


    Con los Magpies ha jugado 110 partidos y marcado 10 goles, además de ganar la Carabao Cup 2025.

  • Tonali será el italiano mejor pagado de la historia.

    Pendiente de los reconocimientos médicos y los anuncios oficiales, si se confirman estas cifras, Tonali será el primer italiano en superar los 100 millones de euros en un traspaso y el mejor pagado de la historia.


    El récord actual lo ostenta Mateo Retegui, que pasó del Atalanta al Al-Qadsiah en el verano de 2025 por 68,5 millones de euros.

  • LA CLASIFICACIÓN DE LOS ITALIANOS MÁS CAROS

    Clasificación de los futbolistas italianos mejor pagados de la historia, sin contar el traspaso de Tonali:


    1) Mateo Retegui: del Atalanta al Al-Qadsiah, 68,5 millones de euros

    2) Sandro Tonali: del Milan al Newcastle, 58,9 millones de euros

    3) Jorginho: del Nápoles al Chelsea, 57 millones de euros

    4) Gianluigi Buffon: del Parma a la Juventus, 52,88 millones de euros (al cambio de las antiguas liras)

    5) Christian Vieri: de Lazio a Inter, 46,48 millones de euros (al cambio de las antiguas liras)

    6) Riccardo Calafiori: del Bolonia al Arsenal, 45 millones de euros

    7) Marco Verratti: del París Saint-Germain al Al Arabi, 45 millones de euros

    8) Federico Chiesa: de la Fiorentina a la Juventus, 44,6 millones de euros

    9) Leonardo Bonucci: de la Juventus al Milan, 42 millones de euros

    10) Federico Bernardeschi: de la Fiorentina a la Juventus, 40 millones de euros

  • EL MILÁN TAMBIÉN GANA

    La llegada de Tonali al Tottenham también hace sonreír al Milan.


    En el traspaso al Newcastle, el Milan se reservó el 10 % de los beneficios más la contribución solidaria, unos 10 millones de euros, según MilanNews.it.