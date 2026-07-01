Tonali ficha por el Tottenham en un traspaso de más de 100 millones. Será el italiano mejor pagado de la historia y el Milan también sonríe

Ya se rumoreaba y ahora llega la confirmación: Sandro Tonali fichará por el Tottenham de Roberto De Zerbi tras alcanzar un acuerdo en todos los detalles.





Sky Sport informa que los Spurs han acordado todos los detalles con el centrocampista y con el Newcastle.





Tras pagar 92 millones por Matheus Nunes al West Ham, los londinenses cerrarán una operación superior a 100 millones, récord para un futbolista italiano.