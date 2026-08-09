A pesar de lo abultado del marcador ante el gigante de la Premier League, Amorim insistió en que el ejercicio era una parte necesaria del desarrollo del equipo. El técnico eligió un planteamiento táctico que obligó a sus jugadores a salir de su zona de confort, al optar por un sistema de presión alta que les dejó expuestos a la calidad del Chelsea al contragolpe.

"Sabíamos que hoy íbamos a sufrir un poco, pero queríamos exigir a los jugadores", explicó Amorim. "Saben defender como equipo, jugar al uno contra uno y presionar arriba. Contra equipos como el Chelsea nunca vamos a presionar de esta manera, pero estamos aquí para prepararnos de modo que podamos ganar el primer partido oficial de la temporada y dar confianza a nuestros jugadores".

"También teníamos muchos jugadores jóvenes en la plantilla, así que este es un proceso para integrarlos en el equipo y estar preparados para ganar el primer partido oficial de la campaña".