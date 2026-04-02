Getty/GOAL
Traducido por
«¡Toma el camino correcto!» - La leyenda del Liverpool Steven Gerrard revela el consejo que le dio a Mohamed Salah tras la famosa y explosiva entrevista del egipcio
Tensiones en el acto final
La superestrella egipcia conmocionó recientemente al mundo del fútbol al confirmar que abandonará Anfield al final de la presente temporada, pero su última campaña se ha visto empañada por las tensiones con el entrenador del Liverpool, Slot. Su relación llegó a un punto de ruptura en diciembre, después de que Salah se quedara en el banquillo durante varios partidos, lo que culminó en una entrevista explosiva tras el empate 3-3 contra el Leeds United en Elland Road. Al hacer públicas sus frustraciones, el delantero de 33 años arremetió contra Slot y acusó al club de «tirarle bajo el autobús».
- Getty
La intervención de Gerrard tras el altercado
Al percibir que una leyenda del club corría el riesgo de manchar su legado, Gerrard decidió intervenir. En declaraciones a The Overlap, el ex capitán del Liverpool reveló: «Hablé con él en torno a esa entrevista en aquel momento. Le dije: “No hagas lo que has hecho y te quedes con esa sombra sobre ti”; sí, hablé con él directamente. Me envía mensajes de vez en cuando o yo le envío mensajes de vez en cuando, más si voy a algún sitio con Leo (el hijo de Gerrard) para que Leo pueda verlo.
«Pero eso me dio la oportunidad de decirle: “Llevas aquí ocho o nueve años. Has sido un rey aquí, tienes este legado. Vete en tus propios términos, de la manera correcta». Todavía estaba un poco emocionado por los incidentes. Era suplente, entraba y salía del equipo en ese momento, estaba molesto. Pensé que habría sido una pena que se fuera en enero y simplemente se fue».
Buscar un sucesor en taquilla
Ahora que se ha confirmado la marcha de Salah al final de la temporada, la atención se centra en cómo los Reds sustituirán a un jugador que ha marcado 250 goles con el club. Gerrard cree que no hay lugar para un proyecto de formación y que el equipo de fichajes debe apuntar a lo más alto del mercado. «Hay que fichar a alguien que sea un reclamo, o no se le estará sustituyendo. Tienen que ser los tres [o] cuatro mejores extremos del mundo para sustituir a Salah, porque eso es lo que ha sido Mo», señaló recientemente, en medio de los rumores que vinculan al club con un fichaje de gran envergadura por la estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise.
- Getty Images
La salida de Anfield según los propios términos de Salah
A pesar de los altibajos que se han producido a lo largo de la temporada, ahora la atención se centra en garantizar que el delantero reciba una despedida digna de un héroe. Ante la posibilidad de que se marche como agente libre a la Liga Profesional de Arabia Saudí, su legado ya está asegurado con dos títulos de la Premier League y una Champions League. Como insistió Gerrard, un jugador de su talla merece salir por la puerta grande. El egipcio intentará ahora dejar atrás los recientes contratiempos y poner el broche de oro a su histórica etapa de nueve años en Merseyside.