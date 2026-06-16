Tom Holland explica por qué Lamine Yamal «sería un gran Spider-Man», mientras el actor de Hollywood analiza las posibilidades de España en el Mundial

Durante la promoción de «Spider-Man: Brand New Day» con Zendaya, el actor británico Holland habló de fútbol y superhéroes.

En una entrevista con DAZNen la fan zone del Mundial de España, Holland eligió al joven jugador del Barcelona y de la selección española.

Elogiando al extremo, destacó: «Es perfecto para interpretar a Spider-Man por su velocidad, técnica y agilidad».