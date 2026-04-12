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Tom Brady se burla de Ryan Reynolds y Rob Mac tras la dura derrota del Wrexham ante el Birmingham City
Brady se lleva el mérito
Brady celebró la victoria 2-0 en St Andrew's. Ambos equipos ascendieron desde la League One la temporada pasada, pero ahora viven realidades distintas en la segunda división inglesa. Después del partido, el exquarterback publicó en sus historias de Instagram: «Gran victoria. Siempre es más divertido ganar a tus amigos». Este resultado puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas para el Birmingham, que ahora ha subido al puesto 15 de la clasificación. Los visitantes, séptimos, desperdiciaron la ocasión de acercarse a los puestos de play-off.
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Una actuación dominante de los locales
El equipo local dominó el partido. Carlos Vicente y Christoph Klarer marcaron los dos goles que valieron tres puntos vitales. El entrenador Chris Davies cree que podrían haber ganado por más, ya que el Wrexham no hizo ni un tiro a puerta. Dijo: «Me ha encantado ver jugar al equipo hoy; creo que hemos estado excelentes durante todo el partido. Cuando el rival no dispara a tu portería y tú marcas dos, que podrían haber sido cinco, eso lo dice todo. Después de varias derrotas, necesitábamos una gran actuación y una victoria contundente».
Las esperanzas de llegar a los playoffs siguen vivas
A pesar de la derrota, Phil Parkinson insiste en que el Wrexham no renuncia al ascenso a la Premier League. El revés les deja a cuatro puntos del sexto puesto, pero el entrenador se mantiene firme: «Ha sido una semana difícil, pero aún no estamos fuera de combate. Esto no ha terminado. La gente quizá nos dé por perdidos y lo entiendo, pero en el vestuario no nos rendimos: una victoria nos devolvería a la lucha».
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El camino que nos espera
Wrexham debe volver a ganar para mantener vivas sus opciones de play-off y ascender, y su próximo rival en casa es el Stoke. Mientras tanto, el Birmingham busca consolidar su permanencia en la Championship de visita al Hull.