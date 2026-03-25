¿¡Tom Brady en WrestleMania?! La WWE está en conversaciones con el copropietario del Birmingham City y leyenda de la NFL en medio de su disputa con Logan Paul

Las bases para este cruce se han sentado a través de una serie de pullas públicas entre Brady y la actual estrella de la WWE, Paul. Las tensiones se recrudecieron durante el Fanatics Flag Football Classic en Los Ángeles, donde ambos capitaneaban equipos rivales. Cabe destacar que Brady menospreció el mundo de la lucha libre profesional, calificándolo de «bonito» y «guionizado» durante una comparecencia ante los medios, que rápidamente se hizo viral con más de dos millones de visitas.

«Ya sabes, todo lo que hacen es tan bonito y está tan guionizado, y ellos saben lo que está pasando», dijo Brady. «En un partido de fútbol americano, no lo sabes, así que no se me acercarían. Además, si tuviera una buena línea ofensiva, les darían un puñetazo en la garganta a esos tipos y probablemente estarían llorando». Paul respondió burlándose del jugador de 48 años con un vídeo de disculpa falsa.

Meltzer sugirió que las recientes provocaciones eran una jugada calculada, diciendo: «Lo que hicieron en el partido de fútbol americano fue claramente para montarlo todo: todo ese rollo de Tom Brady menospreciando a los luchadores profesionales y todos los luchadores respondiendo, todo eso es parte del guion. No es que "Tom Brady sea un capullo y no respete la lucha libre profesional"».