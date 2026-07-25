«Todos tuvimos la suerte de ver a Lionel Messi»: Juan Román Riquelme sugiere que el capitán de Argentina podría superar a Diego Maradona tras su brillante actuación en el Mundial 2026

Riquelme afirma que los argentinos han tenido el privilegio de ver la carrera de Messi y que el capitán ha llevado a los aficionados a replantearse el mayor debate del fútbol.

«Todos hemos tenido la suerte de ver a Messi. Cuando teníamos a Maradona, pensábamos que no habría otro como él, y entonces apareció él, y hasta nos hace preguntarnos si es mejor», declaró Riquelme a TyC Sports.

También elogió los logros de Scaloni, afirmando: «Scaloni está entre los mejores de la historia de nuestro fútbol. Estamos agradecidos por la alegría que él, su cuerpo técnico y los jugadores nos han dado. Me hace muy feliz porque todos crecimos juntos; Scaloni, [Walter] Samuel y [Pablo] Aimar se conocen desde los 14 años, y [Roberto] Ayala y yo fuimos juntos al Mundial 2006».