«¡Todos sufrimos!»: el delantero del Nápoles Rasmus Hojlund lanza un dardo BRUTAL a Ruben Amorim tras su pesadilla en el Manchester United

En declaraciones a Gazzetta dello Sport, Hojlund defendió sus primeros días en Manchester antes de detallar el pronunciado declive posterior al cambio de entrenador. Señaló un drástico cambio táctico como el detonante de la pésima racha de resultados del equipo.

"No creo que saliera mal nada en concreto. Llegué a un club con un entrenador. Fue un año difícil, con muchas lesiones, pero ganamos la FA Cup y fui el máximo goleador", explicó Hojlund. "Luego pasamos por un periodo difícil y llegó Amorim, un entrenador excelente pero con un estilo de juego diferente. El equipo tuvo que adaptarse y fue complicado. Todos sufrimos".

El jugador de 23 años también destacó lo ajustados que fueron los detalles en su etapa en el United, señalando su ajustada derrota por 1-0 ante el Tottenham en la final de la Europa League. "Mi primer año fue un éxito; el segundo no", continuó. "Pero jugué la final de la Europa League. Si hubiéramos ganado, habría sido una historia diferente. Eso es el fútbol. A veces sale bien, a veces sale mal, pero estoy muy feliz de haber jugado en el club con el que soñaba de niño".



