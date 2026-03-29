Hoy se espera que lidere a Italia, y este verano podría convertirse en uno de los fichajes más caros del mercado: todo gira en torno a Sandro Tonali.





El centrocampista de la Azzurri estuvo en duda durante días debido a que no se encontraba en perfectas condiciones físicas, pero aun así acaparó el protagonismo en Bérgamo y, si la selección de Gennaro Gattuso ha llegado a la final de la repesca del Mundial, se lo debe en gran parte al jugador nacido en 2000.





Contra Irlanda del Norte, primero desbloqueó el partido con un bonito remate de primera, y luego propició el segundo gol con una asistencia a Moise Kean.





Del campo al mercado, porque el futuro del jugador del Newcastle está por escribir, con los grandes clubes ingleses listos para desatar una puja de millones.