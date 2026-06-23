«Todos saben que es un club deshonesto»: Julián Álvarez lanza la bomba del traspaso; el culebrón entre Atlético y Barcelona explota

Álvarez, vinculado desde hace semanas con una salida de Madrid y especialmente con un traspaso al Barça, anunció su marcha tras la victoria de Argentina 2-0 ante Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial, el lunes por la noche. «Lo mejor para todos es un traspaso», declaró el jugador de 26 años a ESPN. «Quiero cumplir mis sueños».

Sin embargo, el Atlético lo ve de otra manera: «O pagan la cláusula de rescisión de 500 millones de euros o no habrá traspaso», afirmó una fuente del club colchonero, consciente de las dificultades económicas del Barça. Además, el club estudiaría llevar el caso al Tribunal Arbitral del Deporte de la FIFA, pues el Barcelona negocia con un jugador vinculado al Atlético hasta 2030.

«Todos saben que el Barça es un club deshonesto, pero esta vez se toparon con un club que no permitirá que se salgan con la suya», añadió la fuente.