Todos piden la cabeza de Tuchel, pero una cláusula lo mantiene en el banquillo de Inglaterra hasta 2028. Además, hay un trasfondo sobre Guardiola

A pesar de la creciente presión mediática sobre el seleccionador alemán —presentado como un monstruo en las portadas de los principales periódicos nacionales y criticado duramente por aficionados y jugadores ingleses—, por ahora no hay indicios de un cambio derumbo. Thomas Tuchel asumió el mando de la selección inglesa el 1 de enero de 2025, sustituyendo a Gareth Southgate —que llegó dos veces a la final de la Eurocopa, cayó en semifinales del Mundial 2018 y en cuartos cuatro años después— y firmó un contrato hasta 2028. En 2028 se jugará la Eurocopa en Inglaterra e Irlanda, cita para la que Tuchel ya tiene plaza.