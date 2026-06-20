«Todos los japoneses son iguales»: Van der Vaart, en el punto de mira, se disculpa

En una declaración posterior, Van der Vaart expresó su pesar: «Lo siento muchísimo. Si mis palabras han ofendidoa alguien, pido disculpas».





El jugador, de 43 años, añadió: «No era en absoluto mi intención. Me tomo muy en serio las reacciones y comprendo que mis palabras puedan interpretarse de forma diferente». Además, rechazó cualquieracusación de discriminación y aclaró: «No tenía ninguna intención racista o discriminatoria; espero que esto quede claro tras mi explicación».



