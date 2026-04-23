¡Todos los ingredientes clave están ahí! Este FC Bayern está listo para el triplete

El entrenador Vincent Kompany ha implantado un sistema de posesión, presión y marcaje individual que funciona ante cualquier rival. Además, ha conformado un once compenetrado con un eje claro. La baja de Serge Gnabry molesta, pero Jamal Musiala, su sustituto ideal, llega en plenitud.

Además, el plantel se ha mantenido sano durante el parón: solo Gnabry está lesionado y Lennart Karl y Tom Bischof volverán pronto. El resto de los titulares llega en forma y fresco gracias a la gestión de cargas de Kompany, y su nivel oscila entre bueno y sobresaliente. En semifinales ante el Leverkusen, el Bayern ofreció otra exhibición colectiva.

Harry Kane volvió a marcar, esta vez tras una jugada combinada de Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz. Dayot Upamecano y Jonathan Tah mostraron una defensa central sólida, mientras que los laterales Josip Stanisic y Konrad Laimer brillaron como los grandes beneficiados de la temporada. En el medio, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic impusieron su dominio. Manuel Neuer apenas intervino, pero cuando lo hizo, a mitad del segundo tiempo, firmó una gran parada.