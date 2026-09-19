José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afronta el esperado derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, mañana domingo, en medio de un clima de preocupación que rodea al conjunto blanco, ante múltiples crisis que afectan tanto al plano deportivo como al mental.

El inicio de la segunda etapa de Mourinho no ha estado a la altura de las aspiraciones de la afición del Real Madrid, después de que el equipo encontrara dificultades para resolver varios de sus partidos, coincidiendo con el comienzo de las tempranas comparaciones con el Barcelona, que ofrece un arranque potente y logra sus victorias de forma más convincente.

El Real Madrid necesita salir del estadio "Riyadh Air Metropolitano" con una victoria que no se limite a los tres puntos, sino que devuelva la confianza al equipo y a su afición, en su primera gran prueba de esta temporada en la Liga española.

Pero la tarea parece complicada ante cinco crisis evidentes que preceden al esperado enfrentamiento, que "Kooora" repasa en las siguientes líneas:

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