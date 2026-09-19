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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Loai Mohamed
Traducido por

Todos los caminos llevan al peligro: 5 pesadillas que quitan el sueño a Mourinho en la noche del derbi de Madrid

FEATURES
J. Mourinho
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
Portugal
España
Brasil

Una prueba temprana coloca al entrenador portugués ante preguntas que no admiten aplazamiento

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afronta el esperado derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, mañana domingo, en medio de un clima de preocupación que rodea al conjunto blanco, ante múltiples crisis que afectan tanto al plano deportivo como al mental.

El inicio de la segunda etapa de Mourinho no ha estado a la altura de las aspiraciones de la afición del Real Madrid, después de que el equipo encontrara dificultades para resolver varios de sus partidos, coincidiendo con el comienzo de las tempranas comparaciones con el Barcelona, que ofrece un arranque potente y logra sus victorias de forma más convincente.

El Real Madrid necesita salir del estadio "Riyadh Air Metropolitano" con una victoria que no se limite a los tres puntos, sino que devuelva la confianza al equipo y a su afición, en su primera gran prueba de esta temporada en la Liga española.

Pero la tarea parece complicada ante cinco crisis evidentes que preceden al esperado enfrentamiento, que "Kooora" repasa en las siguientes líneas:

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • Errores defensivos

    Pese a que el Real Madrid ha conseguido las victorias, sus dos últimos partidos en LaLiga dejaron al descubierto un problema evidente en la línea defensiva, reflejado en el mal posicionamiento y en los errores individuales y colectivos que le costaron al equipo encajar 3 goles.

    El Real Madrid solo ha perdido un partido en las primeras 6 jornadas de la competición, pero sus tres últimos goles encajados llegaron todos como consecuencia de fallos defensivos, con dos goles ante el Elche y uno ante el Rayo Vallecano.

    Durante el duelo ante el Elche, Abel Osorio se elevó con facilidad dentro del área de los cinco metros y medio para transformar un centro en gol, sin una presión real por parte de los centrales del Real Madrid, mientras que otro delantero estaba en posición de intervenir sobre el balón también si hubiera pasado de largo a Osorio.

    El segundo gol no fue mejor, después de que Fer Niño recibiera el balón dentro del área antes de rematarlo al extremo del ángulo derecho de la portería de Thibaut Courtois, en medio de una clara ausencia de los centrales, mientras que Fede Valverde intentó intervenir, pero el balón le pasó entre las piernas.

    Y en el duelo ante el Rayo Vallecano, el gol llegó tras un error defensivo compartido, después de que Eduardo Camavinga no pudiera controlar el balón, que llegó a Sergio Camello, quien aprovechó su salida de la posición y remató el balón entre las piernas de Ibrahima Konaté, en el momento en que Courtois se adelantaba.

    Estos detalles pueden parecer subsanables ante rivales menos peligrosos, pero podrían convertirse en un problema real ante el Atlético, que cuenta con delanteros capaces de castigar cualquier desliz.

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  • El enigma Vinícius

    Los problemas de Mourinho no se limitan a la línea defensiva, ya que Vinícius Junior representa otro enigma en el sistema ofensivo, ante el llamativo descenso de su nivel desde el inicio de la temporada.

    La afición del Real Madrid contaba con formar un aterrador dúo ofensivo compuesto por Vinícius y Kylian Mbappé, pero la compenetración esperada entre ambas estrellas no se ha manifestado de la forma deseada hasta ahora, mientras que el brasileño también sufre a nivel individual.

    Durante 6 partidos, Vinícius ha disputado 511 minutos, en los que solo ha marcado un gol, un promedio alejado de los niveles a los que acostumbraba tras haber alcanzado una etapa avanzada de madurez ofensiva.

    En cambio, Mbappé ha marcado 7 goles en 540 minutos, a un promedio de un gol cada 77 minutos, lo que refleja la gran diferencia en el rendimiento ofensivo entre ambos durante el arranque de la temporada.

    El sufrimiento de Vinícius de cara a portería aumenta si se tiene en cuenta que ha desperdiciado 5 grandes ocasiones de gol, según las estadísticas de "Sofascore", lo que ha abierto el debate sobre la posibilidad de que salga del once titular.

    Sin embargo, Mourinho sigue defendiendo a su jugador, considerando que las críticas hacia él aumentan porque es un "árbol que da frutos", según su propia descripción.

    Y queda la pregunta más importante: incluso si el técnico portugués decide prescindir de Vinícius, ¿dispone el Real Madrid del recambio capaz de suplirlo en esa posición?

  • El segundo tiempo: una crisis recurrente

    Puede que las transformaciones que experimenta el Real Madrid tras el descanso representen una de las incógnitas más claras desde el inicio de la temporada.

    El equipo se muestra fuerte o aceptable en la primera parte, pero pierde gran parte de su concentración y control tras el descanso, algo que quedó claramente reflejado en los partidos ante el Elche y el Rayo Vallecano.

    Frente al Elche, el Real Madrid se adelantó con dos goles y dominó el desarrollo del encuentro, antes de retroceder de forma sorprendente, como si el partido ya estuviera resuelto, dándole a su rival la oportunidad de reaccionar.

    El Elche logró marcar dos goles durante la segunda parte, además de acaparar el balón con un 60% de posesión, y estuvo cerca de darle la vuelta al marcador, antes de que el Real Madrid salvara la situación por segunda vez esta temporada.

    El escenario se repitió ante el Rayo Vallecano, pues después de que el conjunto blanco se adelantara con un triplete, los jugadores retrocedieron de manera evidente, y el cansancio pareció afectar al rendimiento, lo que aprovechó el Rayo para marcar un gol y adueñarse del balón, antes de que Kylian Mbappé sentenciara el partido con el cuarto gol.

    Mourinho resumió este problema con claridad tras el encuentro ante el Elche, cuando dijo: "Lo que me molesta es que podemos resolver este tipo de partidos con facilidad, pero no lo hacemos".

    El técnico portugués reconoció que sus jugadores permiten que el rival regrese al partido después de sentir que el encuentro ya está resuelto, un problema que no se puede tolerar en un partido de la magnitud del derbi de Madrid.

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  • El sufrimiento fuera del Bernabéu

    Si el Real Madrid ofrece mejores prestaciones en su estadio, la imagen cambia de forma evidente cuando abandona la capital para visitar los campos de sus rivales.

    El equipo comenzó su andadura fuera de casa con una victoria agónica en los últimos instantes ante el Espanyol, antes de disputar su segundo partido lejos del Santiago Bernabéu frente al Real Betis, que terminó con su única derrota hasta el momento.

    Después llegó la tercera prueba ante el Elche, donde el Real Madrid se adelantó con un doblete, pero sufrió enormemente en la segunda mitad y convirtió un partido que parecía tener al alcance en un enfrentamiento complicado, estando cerca de perder dos puntos.

    Y aquí surge un problema que va más allá del resultado de un solo encuentro, pues se ha vuelto necesario plantear interrogantes sobre la capacidad del Real Madrid de imponer su ritmo y controlar los partidos cuando juega lejos de su afición.

    Las cifras también indican que la crisis no es propia de esta temporada, después de que el Real Madrid haya tropezado en 5 de sus últimos 10 partidos disputados fuera de su estadio.

    Y con el enfrentamiento ante el Atlético en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", la capacidad del equipo para gestionar la presión del partido y mantener su concentración durante los 90 minutos estará a prueba.

  • Atlético: la maldición de las cifras

    Además de los problemas futbolísticos, el historial de los últimos enfrentamientos del Real Madrid ante su vecino, el Atlético, arroja una serie de indicadores preocupantes para el conjunto blanco.

    En los últimos 7 enfrentamientos entre ambos equipos en LaLiga, el Real Madrid solo ha conseguido una victoria, por dos derrotas y cuatro empates.

    Y la dificultad de la tarea aumenta al observar el registro del Real Madrid en el estadio Metropolitano, donde ha perdido en tres ocasiones y empatado en un partido durante sus últimas 5 visitas al feudo del Atlético.

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