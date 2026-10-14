Todos los caminos conducen a Roma: ¿cómo logró el Real Madrid la remontada histórica en la Champions League?

El italiano Gian Piero Gasperini, director técnico de la Roma, comenzó el partido de la mejor manera posible, presionando el centro del campo del Real Madrid y privándolo del balón, algo en lo que tuvo un éxito rotundo.

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, ayudó a Gasperini a que su plan saliera bien, al apostar por la dupla de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en el centro del campo.

Ambos jugadores, además del inglés Jude Bellingham, fracasaron en el intento de sacar el balón desde abajo bajo la presión italiana, lo que hizo que el conjunto blanco se derrumbara por completo, hasta recibir el primer gol.

Y aunque la estrella francesa Kylian Mbappé marcó el gol del empate para el conjunto blanco, fue gracias a una habilidad puramente individual, que no refleja un trabajo colectivo del Real Madrid.

Quedó claro que el conjunto blanco necesita a un jugador con las cualidades de Bernardo Silva y Arda Güler, para controlar mejor el balón y salir de la tenaza que el equipo italiano montó en el centro del campo.