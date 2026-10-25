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"Todos fracasaron allí": una dura advertencia a Nagelsmann sobre la trampa del Manchester United

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
J. Nagelsmann
M. Carrick
O. Kahn
Inglaterra
Alemania

El entrenador alemán, primer candidato para suceder a Carrick

Oliver Kahn, exdirector ejecutivo del Bayern de Múnich, advirtió al técnico alemán Julian Nagelsmann sobre asumir las riendas del Manchester United.

Nagelsmann entró en el círculo de candidatos para el puesto de director técnico del Manchester United, después de que aumentaran las presiones sobre el entrenador Michael Carrick, en medio de la caída de resultados, el último de ellos la abultada derrota ante el Como italiano por 4-1 en la Liga de Campeones de Europa.

  • Advertencia sobre la trampa del Manchester United

    Kahn, que anteriormente trabajó con Nagelsmann en el Bayern Munich, afirmó durante su aparición en el canal Sky Alemania que el técnico alemán debe reflexionar bien sobre su próximo paso, advirtiendo de los riesgos que conlleva asumir el banquillo del Manchester United.

    Y añadió: "La Premier League y el Manchester United no se han caracterizado por la estabilidad en el cargo de director técnico durante los últimos años. Debe preguntarse: ¿cuál es mi próximo paso? ¿Y debe ser el paso correcto? ¿O me vinculo directamente a un riesgo enorme como el Manchester United, donde casi todos los entrenadores han fracasado en los últimos años, tarde o temprano? Debería estudiar bien el lugar al que va a ir".

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  • Bayern y Alemania: experiencias que plantean dudas sobre Nagelsmann

    Kahn señaló que las experiencias de Nagelsmann con el Bayern de Múnich y la selección de Alemania, que no lograron el éxito esperado, quizás dejaron huella en su trayectoria, y además puso en duda hasta qué punto sus capacidades son las adecuadas para dirigir a un equipo como el United, que actualmente busca remontar y competir con la élite de los clubes.

    Nagelsmann había dejado el banquillo de la selección alemana tras la eliminación del Mundial de 2026, quedando así disponible para asumir un nuevo proyecto, mientras que el Manchester United afronta la posibilidad de realizar un nuevo cambio en el cuerpo técnico debido a los malos resultados.

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  • El primer candidato para suceder a Carrick

    Nagelsmann figura en una lista de cinco entrenadores con los que, según se afirma, los responsables del Manchester United habrían contactado de forma extraoficial, previendo la posibilidad de destituir a Carrick en una fase temprana de la temporada.

    El diario Mirror recogió del "Daily Mail" que el alemán Christopher Vivell, director de contrataciones del Manchester United, impulsa con fuerza la elección de Nagelsmann y lo considera el principal candidato para asumir el cargo.

    La directiva del United afronta, a su vez, una presión creciente por sus decisiones relativas a los entrenadores. Desde la entrada del grupo "Ineos" en la gestión del club, respaldó a Erik ten Hag antes de destituirlo poco tiempo después, luego contrató a Rúben Amorim, que permaneció algo más de un año, antes de otorgar a Carrick el puesto de forma permanente pese a las dudas relacionadas con su experiencia.

    La derrota ante el Como aumenta la intensidad de las dudas sobre el futuro de Carrick, mientras que la posibilidad de contratar a Nagelsmann sigue sobre la mesa, pese a las advertencias sobre el riesgo que conlleva dirigir a uno de los clubes más expuestos a los cambios técnicos en los últimos años.

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