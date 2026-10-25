Nagelsmann figura en una lista de cinco entrenadores con los que, según se afirma, los responsables del Manchester United habrían contactado de forma extraoficial, previendo la posibilidad de destituir a Carrick en una fase temprana de la temporada.

El diario Mirror recogió del "Daily Mail" que el alemán Christopher Vivell, director de contrataciones del Manchester United, impulsa con fuerza la elección de Nagelsmann y lo considera el principal candidato para asumir el cargo.

La directiva del United afronta, a su vez, una presión creciente por sus decisiones relativas a los entrenadores. Desde la entrada del grupo "Ineos" en la gestión del club, respaldó a Erik ten Hag antes de destituirlo poco tiempo después, luego contrató a Rúben Amorim, que permaneció algo más de un año, antes de otorgar a Carrick el puesto de forma permanente pese a las dudas relacionadas con su experiencia.

La derrota ante el Como aumenta la intensidad de las dudas sobre el futuro de Carrick, mientras que la posibilidad de contratar a Nagelsmann sigue sobre la mesa, pese a las advertencias sobre el riesgo que conlleva dirigir a uno de los clubes más expuestos a los cambios técnicos en los últimos años.

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