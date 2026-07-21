«Todos estáis viendo el mismo partido»: el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reflexiona sobre el Mundial 2026, desde Rikers Island hasta un legado futbolístico duradero

NUEVA YORK — Zohran Mamdani visitó Rikers Island la semana pasada y una conversación le impactó. El alcalde de Nueva York vio la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina con algunos de los cerca de 7.000 reclusos. Durante el partido conoció a un hombre que iba a salir ese día.

«Ese día se iba a casa y estaba muy emocionado por ver a su hija, que lo iba a recoger», explicó Mamdani a GOAL en Gracie Mansion.

La charla no fue sobre tácticas ni el marcador, pero el partido les dio un terreno común a dos neoyorquinos cuyos caminos quizá nunca se hubieran cruzado. Esa conexión, explicó, marcó cómo quiere que la ciudad viva el Mundial.

Esa charla le recordó que el fútbol es, ante todo, una fuerza unificadora. Allí estaba él, el alcalde de Nueva York, conectando con un hombre a quien quizá nunca hubiera conocido, gracias a lo que veían en la televisión. Y ese ha sido el objetivo central de la experiencia de Mamdani con el Mundial.

Organizar un Mundial es complejo, y más en Nueva York: ocho millones de habitantes repartidos en cinco distritos, muchos con lazos con los equipos, pero los ocho partidos locales, incluida la final, se jugaron al otro lado del Hudson, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El equipo de Mamdani trabajó para llevar el torneo a las comunidades y hacerlo más accesible. Tras 39 días y múltiples iniciativas, el alcalde, de 34 años, cree que lo logró.

«Siempre hay más por hacer, pero me enorgullece lo logrado en este mes. Antes del Mundial surgieron dudas sobre para quién era el torneo y cómo hacerlo asequible; nos enfocamos en responder esas preguntas», afirmó.