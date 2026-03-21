El exjugador de la selección alemana Dietmar Hamann se muestra sorprendido por el hecho de que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann haya convocado al delantero del Galatasaray Leroy Sané para los próximos partidos amistosos de finales de marzo.
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«Todos ellos se lo merecían más»: Dietmar Hamann critica abiertamente la convocatoria de Leroy Sané por parte de la DFB y considera que hay otros tres jugadores por delante de la estrella del Galatasaray
«Le sorprendió mucho» que Sané fuera convocado para la selección alemana anunciada el jueves, declaró Hamann el sábado en Sky. Al respecto, también se refirió a las declaraciones de Nagelsmann de hace unos meses: «El seleccionador nacional dijo que la liga turca no está al nivel de la alemana ni de otras ligas europeas, y que para él (Sane, nota del editor) no iba a ser fácil».
Cuando el seleccionador nacional no convocó a Sané para los partidos de clasificación para el Mundial de septiembre, justificó la ausencia de este gran nombre, entre otras cosas, porque, tras su fichaje del FC Bayern al Galatasaray de Turquía, aún no había convencido tanto como él esperaba: «Ahora juega en una liga que es un poco peor que la Bundesliga u otras grandes ligas europeas. Y creo que allí tiene que destacar aún más», explicó Nagelsmann.
Sané tampoco estuvo en la convocatoria para los partidos de clasificación de octubre, pero regresó en noviembre, fue titular en ambos encuentros y destacó especialmente en la aplastante victoria por 6-0 en el partido decisivo contra Eslovaquia, con dos goles y una asistencia.
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Selección alemana: Hamann ve a El Mala, Beier y Adeyemi por delante de Sané
Sin embargo, Hamann no entiende la nueva convocatoria de Sané, teniendo en cuenta las alternativas que hay para las bandas ofensivas. «Tenemos a El Mala, tenemos a Adeyemi, tenemos a Beier. Creo que todos ellos se lo merecerían más que Leroy Sané. Para mí es incomprensible», subrayó el exjugador de 52 años, que disputó 59 partidos internacionales con Alemania entre 1997 y 2005.
Tras un buen momento, a Sane no le ha ido precisamente bien últimamente en su club. En sus últimos 13 partidos, solo ha participado directamente en dos goles con dos asistencias; a principios de febrero, unos problemas en el tobillo lo dejaron fuera de combate. Además, Sane no siempre ha sido titular en el Galatasaray últimamente; por ejemplo, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (1-0) se quedó en el banquillo los 90 minutos y en el partido de vuelta contra los Reds (0-4) no entró hasta la segunda parte.
De las alternativas mencionadas por Hamann, Maximilian Beier se ha destacado en las últimas semanas como candidato a una plaza en la convocatoria de la selección nacional; el jugador de 23 años es titular en el Borussia Dortmund y últimamente ha aportado goles o asistencias con regularidad. Según Nagelsmann, Beier y su compañero en el BVB Karim Adeyemi, que actualmente suele tener que ceder el puesto al primero en el club, compiten con Kevin Schade, del FC Brentford, por una o dos plazas en la convocatoria para el Mundial. «A día de hoy, nos llevaremos a uno, como mucho a dos, de estos delanteros de contraataque», declaró Nagelsmann en la rueda de prensa del jueves.
Añadió: «Uno de los tres, quizá dos, acabarán imponiéndose. Pero todos tienen las mismas oportunidades. Kevin solo tiene ahora la ventaja de poder demostrar su valía con nosotros. Pero los otros también tuvieron esa ventaja antes». Beier formó parte de la convocatoria alemana en septiembre y octubre, mientras que Adeyemi fue convocado por Nagelsmann en cada una de las últimas cinco convocatorias. Schade fue convocado posteriormente en octubre, pero no formó parte de la convocatoria en los partidos contra Luxemburgo (4-0) y en Irlanda del Norte (1-0). En noviembre, el jugador de 24 años tuvo una aparición como suplente contra Luxemburgo (2-0) y ahora, en ausencia de Beier y Adeyemi, tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los dos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo).
Julian Nagelsmann cree que Leroy Sané tiene buenas posibilidades en el Mundial
Por su parte, El Mala fue convocado por primera vez para la selección absoluta en noviembre, aunque aún no ha debutado con ella y, en pleno proceso, ya fue llamado para la selección sub-21. La estrella emergente del Colonia volverá a jugar con esta selección a finales de marzo, aunque Nagelsmann espera que El Mala se consolide primero como titular en el FC. En Colonia, el jugador de 19 años aún no es titular indiscutible, pero juega con regularidad y suele convencer, además de presentar buenos números en cuanto a participación directa en goles.
Sane aporta el mayor potencial y la mejor calidad actual en comparación con sus competidores. Además, a favor del jugador de 30 años habla su buena reputación ante Nagelsmann y su enorme bagaje de experiencia tras muchos años en clubes de primer nivel como el Manchester City y el Bayern, así como sus 72 partidos internacionales. «Por supuesto, ahora tiene la oportunidad de demostrar su valía y está en la pole position. Probablemente tenga más posibilidades que los demás que ahora no están convocados», dijo Hamann refiriéndose a la convocatoria de Alemania para el Mundial de este verano.
Por su parte, Nagelsmann ya había señalado a principios de marzo, en una entrevista con la revista kicker, que Sané tenía buenas posibilidades de ir al Mundial. «No tenemos muchos jugadores con su perfil, que suelen entrar por el centro desde la banda derecha. Si la salud le acompaña, puede ser un jugador muy importante para nosotros», dijo el seleccionador alemán sobre el delantero. Por el contrario, Pierre Littbarski, campeón del mundo en 1990, había puesto recientemente en duda la convocatoria de Sané para el Mundial: «Yo no llevaría a Leroy Sané porque no rinde al nivel necesario para ser campeón del mundo», declaró Littbarski a Sport1.
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Leroy Sané: sus estadísticas con la selección alemana
Debut internacional
13 de noviembre de 2015 (0-2 en un partido amistoso contra Francia)
Partidos internacionales
72
Goles
16
Asistencias
10
Grandes torneos
- Eurocopa 2016 (1 partido, 0 goles)
- Eurocopa 2021 (4 partidos, 0 goles)
- Mundial 2022 (2 partidos, 0 goles, 1 asistencia)
- Eurocopa 2024 (5 partidos, 0 goles)