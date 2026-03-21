«Todos ellos se lo merecían más»: Dietmar Hamann critica abiertamente la convocatoria de Leroy Sané por parte de la DFB y considera que hay otros tres jugadores por delante de la estrella del Galatasaray

Sin embargo, Hamann no entiende la nueva convocatoria de Sané, teniendo en cuenta las alternativas que hay para las bandas ofensivas. «Tenemos a El Mala, tenemos a Adeyemi, tenemos a Beier. Creo que todos ellos se lo merecerían más que Leroy Sané. Para mí es incomprensible», subrayó el exjugador de 52 años, que disputó 59 partidos internacionales con Alemania entre 1997 y 2005.

Tras un buen momento, a Sane no le ha ido precisamente bien últimamente en su club. En sus últimos 13 partidos, solo ha participado directamente en dos goles con dos asistencias; a principios de febrero, unos problemas en el tobillo lo dejaron fuera de combate. Además, Sane no siempre ha sido titular en el Galatasaray últimamente; por ejemplo, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (1-0) se quedó en el banquillo los 90 minutos y en el partido de vuelta contra los Reds (0-4) no entró hasta la segunda parte.

De las alternativas mencionadas por Hamann, Maximilian Beier se ha destacado en las últimas semanas como candidato a una plaza en la convocatoria de la selección nacional; el jugador de 23 años es titular en el Borussia Dortmund y últimamente ha aportado goles o asistencias con regularidad. Según Nagelsmann, Beier y su compañero en el BVB Karim Adeyemi, que actualmente suele tener que ceder el puesto al primero en el club, compiten con Kevin Schade, del FC Brentford, por una o dos plazas en la convocatoria para el Mundial. «A día de hoy, nos llevaremos a uno, como mucho a dos, de estos delanteros de contraataque», declaró Nagelsmann en la rueda de prensa del jueves.

Añadió: «Uno de los tres, quizá dos, acabarán imponiéndose. Pero todos tienen las mismas oportunidades. Kevin solo tiene ahora la ventaja de poder demostrar su valía con nosotros. Pero los otros también tuvieron esa ventaja antes». Beier formó parte de la convocatoria alemana en septiembre y octubre, mientras que Adeyemi fue convocado por Nagelsmann en cada una de las últimas cinco convocatorias. Schade fue convocado posteriormente en octubre, pero no formó parte de la convocatoria en los partidos contra Luxemburgo (4-0) y en Irlanda del Norte (1-0). En noviembre, el jugador de 24 años tuvo una aparición como suplente contra Luxemburgo (2-0) y ahora, en ausencia de Beier y Adeyemi, tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los dos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo).