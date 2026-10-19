El adolescente irrumpió en escena en enero de 2025 e hizo historia como el jugador más joven en debutar con el Liverpool en la FA Cup durante una contundente victoria sobre el Accrington Stanley. Desde entonces, Ngumoha se ha consolidado como una pieza clave y habitual del primer equipo en Merseyside. A las órdenes del entrenador Andoni Iraola, el delantero ya ha participado en cinco de los siete primeros partidos de liga del Liverpool esta temporada y ha sido titular en tres encuentros de copa contra el Atlético de Madrid, el LASK y el Tottenham.

Sin embargo, su rápido ascenso ha atraído inevitablemente el interés de clubes de primer nivel. Los gigantes de la Bundesliga Bayern de Múnich y RB Leipzig siguieron de cerca su situación durante el verano, aunque el Liverpool bloqueó con firmeza cualquier posible salida antes de la temporada 2026-27. Más recientemente, varias informaciones han apuntado que el Arsenal está siguiendo de cerca al atacante con vistas a reforzar su ataque.

Pese al creciente interés de otros clubes, el extremo, muy bien valorado, tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2028. Lejos de plantearse un traspaso, Ngumoha parece plenamente centrado en su trayectoria actual en el Liverpool.



