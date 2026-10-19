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«Todo va bien»: Rio Ngumoha rompe su silencio tras los rumores sobre su fichaje por el Arsenal y la joven promesa del Liverpool da novedades sobre su contrato
Una joven promesa se pronuncia sobre su futuro en Anfield
El adolescente irrumpió en escena en enero de 2025 e hizo historia como el jugador más joven en debutar con el Liverpool en la FA Cup durante una contundente victoria sobre el Accrington Stanley. Desde entonces, Ngumoha se ha consolidado como una pieza clave y habitual del primer equipo en Merseyside. A las órdenes del entrenador Andoni Iraola, el delantero ya ha participado en cinco de los siete primeros partidos de liga del Liverpool esta temporada y ha sido titular en tres encuentros de copa contra el Atlético de Madrid, el LASK y el Tottenham.
Sin embargo, su rápido ascenso ha atraído inevitablemente el interés de clubes de primer nivel. Los gigantes de la Bundesliga Bayern de Múnich y RB Leipzig siguieron de cerca su situación durante el verano, aunque el Liverpool bloqueó con firmeza cualquier posible salida antes de la temporada 2026-27. Más recientemente, varias informaciones han apuntado que el Arsenal está siguiendo de cerca al atacante con vistas a reforzar su ataque.
Pese al creciente interés de otros clubes, el extremo, muy bien valorado, tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2028. Lejos de plantearse un traspaso, Ngumoha parece plenamente centrado en su trayectoria actual en el Liverpool.
- Getty Images Sport
Las negociaciones del contrato, en manos del agente
Tras la reciente victoria del Liverpool con remontada ante el Brentford, el joven restó importancia a las distracciones cuando le preguntaron por su futuro. «Para ser sincero, ahora todo eso está en manos de mi agente», declaró a los periodistas en el Gtech Community Stadium. «Creo que todo va bien. No estoy muy seguro. Al final, prefiero que mi fútbol hable por mí».
«Disfruto jugando y, en realidad, todo ese asunto queda en un segundo plano para mí. Me limito a jugar para el club y espero poder seguir haciéndolo bien».
Al hablar de las numerosas rotaciones necesarias en una plantilla de primer nivel, mostró una notable madurez. «Tanto si soy titular como si salgo desde el banquillo, tengo la misma mentalidad», añadió el jugador formado en la cantera del Chelsea. «Sé que el club solo intenta cuidarme. Tenemos a algunos de los mejores atacantes del mundo, así que competir por un puesto no es fácil».
«Se trata de una competencia sana y, al final, todos queremos ayudar al equipo a ganar. Así que, juguemos los minutos que juguemos, no podemos lamentarnos. Solo tenemos que salir al campo y demostrar lo que podemos hacer».
Afrontar un nuevo reto táctico
Tras la marcha de Mohamed Salah y los fichajes de Bradley Barcola y Victor Munoz en verano, Ngumoha ha recibido el encargo de pasar de la banda izquierda a la derecha. «Estoy disfrutando del reto y es importante poder jugar en ambas bandas», explicó. «¿Tengo una posición favorita? No, ya no.
»Ahora me estoy adaptando a jugar por la derecha y me está gustando. Me hace un poco más imprevisible. He trabajado mucho en los entrenamientos.
»Andoni quiere que encare a los rivales en el uno contra uno. Quiere que genere peligro. Sin balón, quiere que ayude al equipo en todo lo que pueda. Disfruto trabajando con él y mejorando».
Este cambio táctico se perfeccionó aún más durante su reciente convocatoria con la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel para la Liga de Naciones. «Estuve concentrado con Inglaterra y jugué por la derecha, así que también aprendí mucho allí», señaló el adolescente. «Observé a jugadores como Anthony Gordon y Bukayo Saka. Tomé nota de algunas de las cosas que me dijeron y me ha sido de gran ayuda».
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Afianzando su lugar en Merseyside
Con un contrato sólido y un papel cada vez más destacado a las órdenes de Iraola, el futuro inmediato de Ngumoha está firmemente ligado a Anfield. Su exitosa adaptación a la banda derecha aporta al Liverpool una flexibilidad táctica crucial tras un verano de importantes cambios en ataque.
A medida que se intensifique el calendario de las competiciones nacionales y europeas, será fundamental que el adolescente pueda entrar en las rotaciones sin perder capacidad para influir en los partidos. Si mantiene su nivel actual y sigue aprendiendo tanto de su entrenador en el club como de sus compañeros más veteranos en la selección, Ngumoha estará en una posición inmejorable para mantener a raya a pretendientes como el Arsenal mientras se consolida como uno de los pilares de la nueva era del Liverpool.
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