AFP
Traducido por
«Todo va bien»: la novia de Enzo Fernández desmiente que la pareja quiera marcharse de Inglaterra, mientras los rumores sobre el Real Madrid rodean al centrocampista del Chelsea
La pareja de Fernández insiste en que la familia es feliz en Inglaterra
Cervantes ha desmentido los rumores sobre una posible salida de Fernández del Chelsea al Real Madrid. En «El Chiringuito» afirmó que la familia está establecida en Inglaterra y no planea mudarse. Su hijo nació allí y sus hijos estudian allí. El Chelsea pagó un récord británico al Benfica y su contrato dura hasta 2032, lo que dificulta cualquier traspaso.
- (C)Getty Images
Cervantes desmiente los rumores sobre su salida
Cervantes, al hablar de los rumores, afirmó que está contenta con la situación familiar en Inglaterra y desmintió que Fernández quiera dejar el Chelsea.
«No, sinceramente, todo va bien», aseguró. «Mi hijo nació en Inglaterra y allí van al colegio, así que estoy muy contenta. Cualquier equipo me vale. Sea cual sea el equipo, estaré bien».
Al preguntarle si fichar por el Real Madrid sería cumplir un sueño, añadió: «No, para mí todos los equipos son iguales».
El Chelsea sigue en una posición sólida
Fernández ha sido relacionado en repetidas ocasiones con el Real Madrid, y hay informaciones que sugieren que ha sido identificado como un posible fichaje para el centro del campo. Sin embargo, su contrato a largo plazo con el Chelsea y la supuesta determinación del club de retenerlo dificultan cualquier acuerdo.
Los rumores se avivaron tras unas declaraciones atribuidas a Javier Pastore, quien insinuó que Fernández había valorado opciones fuera de Stamford Bridge y podría inclinarse por fichar por un club como el Real Madrid, aunque afirmó que su prioridad inmediata seguía siendo la selección argentina.
- Getty Images Sport
La atención sigue centrada en los compromisos internacionales
La prioridad de Fernández ahora es la selección argentina, que el martes juega contra Egipto en los octavos del Mundial. El Real Madrid ha emitido un comunicado para aclarar que no negocia con el Chelsea el traspaso del centrocampista.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias