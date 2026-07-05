Cervantes, al hablar de los rumores, afirmó que está contenta con la situación familiar en Inglaterra y desmintió que Fernández quiera dejar el Chelsea.

«No, sinceramente, todo va bien», aseguró. «Mi hijo nació en Inglaterra y allí van al colegio, así que estoy muy contenta. Cualquier equipo me vale. Sea cual sea el equipo, estaré bien».

Al preguntarle si fichar por el Real Madrid sería cumplir un sueño, añadió: «No, para mí todos los equipos son iguales».