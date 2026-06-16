El meteórico ascenso de Mainoo, de promesa de la cantera a internacional con Inglaterra, ha fascinado al fútbol. Nadie lo admira más que Rooney, icono del Manchester United. Mientras el joven se prepara para el debut de los Tres Leones ante Croacia en el Mundial, recibió un emotivo mensaje de quien un día cargó con las esperanzas de una nación.

Rooney, que trabaja en Norteamérica como comentarista del torneo, le hizo saber lo mucho que su progreso significa para la gente de Manchester. Conmovido, Mainoo compartió el mensaje, en el que se resaltaba el impacto que tiene en la cantera del club.



